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Росіяни били з авіації по Харківщині та знову намагалися штурмувати – Генштаб

Події 19:08   02.11.2023
Олена Нагорна
Росіяни били з авіації по Харківщині та знову намагалися штурмувати – Генштаб

Протягом доби армія РФ на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ та Тернова на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Українські воїни відбили п’ять атак.

Читайте також: Росіяни продовжують штурми на Куп’янському напрямку: інформація Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".