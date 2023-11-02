Росіяни били з авіації по Харківщині та знову намагалися штурмувати – Генштаб

Протягом доби армія РФ на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ та Тернова на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Українські воїни відбили п’ять атак.