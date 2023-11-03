Терехов: В атакованому БпЛА районі частково немає світла і зупинять трамвай

Після нічної атаки ворожих ударних дронів в Основ’янському районі Харкова частково немає світла, вимкнення локальні. Також біля пошкодженого ударом коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській тимчасово не ходитимуть трамваї.

Про це мер Ігор Терехов розповів виданню “Суспільне Харків” на місці “прильоту”.

Росіяни частково зруйнували другий та третій поверхи коледжу транспортних технологій.

“Це навчальний заклад. Військових немає і не було. Дивно казати, що росіяни атакують військові об’єкти. Це не так. Атакують цивільні мирні об’єкти. Тут вибуховою хвилею пошкоджено багато дахів. Будемо працювати над усуненням… Нам сьогодні доведеться знімати контактну мережу для того, щоб надати доступ ДСНС, щоб демонтувати будівлю.Потім будемо відновлювати все це. Тому рух трамвая, на жаль, буде зупинено“, – зазначив мер.

Відео:”Суспільне Харків”

Нагадаємо, з 00:30 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах. Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири “шахеди”. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляне селище Коротич Харківського району. Там пошкоджені дві нежитлові будівлі. Частину ворожих дронів збили сили ППО.