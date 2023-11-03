Терехов: В атакованном БпЛА районе частично нет света и остановят трамвай

После ночной атаки вражеских ударных дронов в Основянском районе Харькова частично нет света, отключения локальные. Также возле поврежденного ударом колледжа транспортных технологий на улице Гольдберговской временно не будут ходить трамваи.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал изданию «Суспільне Харків» на месте «прилета».

Россияне частично разрушили второй и третий этажи колледжа транспортных технологий.

«Это учебное заведение. Военных нет и не было. Странно говорить, что россияне атакуют военные объекты. Это не так. Атакуют гражданские мирные объекты. Здесь взрывной волной повреждено много крыш. Будем работать над устранением… Нам сегодня придется снимать контактную сеть для того, чтобы предоставить доступ ГСЧС, чтобы демонтировать здание. Поэтому движение трамвая, к сожалению, будет остановлено», — отметил мэр.

Видео: «Суспільне Харків»

Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам. Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.