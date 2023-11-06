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Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)

Суспільство 21:44   06.11.2023
Олена Нагорна
Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)

Рятувальники розбирають завали коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі Харкова, який був частково зруйнований внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада.

За допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту надзвичайники демонтовували аварійні конструкції триповерхової будівлі, скидали їх униз, розчищали прилеглу територію від будівельного сміття, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У роботах були задіяні два десятки рятувальників та сім одиниць техніки.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада, по Харкову, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вдарили чотири «шахеди». Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей.

Читайте також: Стіну зруйнованого вночі коледжу у Харкові завалили рятувальники – ДСНС (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники розбирають завали коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі Харкова, який був частково зруйнований внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада.".