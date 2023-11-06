Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)
Рятувальники розбирають завали коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі Харкова, який був частково зруйнований внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада.
За допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту надзвичайники демонтовували аварійні конструкції триповерхової будівлі, скидали їх униз, розчищали прилеглу територію від будівельного сміття, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.
У роботах були задіяні два десятки рятувальників та сім одиниць техніки.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада, по Харкову, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вдарили чотири «шахеди». Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, дроны, завали, колледж, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники розбирають завали коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі Харкова, який був частково зруйнований внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада.".