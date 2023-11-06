Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)

Рятувальники розбирають завали коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі Харкова, який був частково зруйнований внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада.

За допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту надзвичайники демонтовували аварійні конструкції триповерхової будівлі, скидали їх униз, розчищали прилеглу територію від будівельного сміття, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У роботах були задіяні два десятки рятувальників та сім одиниць техніки.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада, по Харкову, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вдарили чотири «шахеди». Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей.