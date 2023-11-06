Атака дронов на Харьков. ГСЧС показала, как разбирают завалы колледжа (фото)
Спасатели разбирают завалы колледжа транспортных технологий на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова, который был частично разрушен в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября.
С помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента чрезвычайники демонтировали аварийные конструкции трехэтажного здания, сбрасывали их вниз, расчищали прилегающую территорию от строительного мусора, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В работах были задействованы два десятка спасателей и семь единиц техники.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, в ночь на 3 ноября, по Харькову, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ударили четыре «шахеда». Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, дроны, завали, завалы, колледж, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели разбирают завалы колледжа транспортных технологий на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова, который был частично разрушен в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября.".