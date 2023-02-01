СБУ затримала на Харківщині викладачку, яка насаджувала стандарти рф в коледжі
Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці Куп’янська, яка під час окупації рф Харківської області добровільно впроваджувала російську мову та освітню програму агресора.
Від початку червня зловмисниця впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у місцевому коледжі. Вказівку про це вона отримала від так званої окупаційної адміністрації рф.
Разом з іншими працівниками жінка організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у коледж, який окупанти створили на основі місцевого навчального закладу.
Вже у серпні колаборантка «вибила» собі посаду «заступника директора з виховної роботи». Одразу після цього вона повідомила викладачам та батькам студентів, що у новому семестрі у коледжі навчатимуться російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.
Зловмисниця навіть пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для подальшого впровадження стандартів освіти рф на території Куп’янського району Харківської області.
Наразі їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.
Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 15:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці Куп’янська, яка під час окупації рф Харківської області добровільно впроваджувала російську мову та освітню програму агресора.".