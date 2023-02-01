СБУ та БЕБ проводять обшук вдома у Коломойського – ЗМІ (фото)

Про обшук будинку в українського олігарха Ігоря Коломойського повідомила “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”. Проводять обшуки співробітники СБУ та БЕБ.

“За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми”, – повідомили джерела “УП”.

Подробиць від правоохоронців наразі немає.