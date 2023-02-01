Live
  • Середа 01.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

СБУ та БЕБ проводять обшук вдома у Коломойського – ЗМІ (фото)

Події 10:52   01.02.2023
Оксана Горун
СБУ та БЕБ проводять обшук вдома у Коломойського – ЗМІ (фото) Фото: УП

Про обшук будинку в українського олігарха Ігоря Коломойського повідомила “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”. Проводять обшуки співробітники СБУ та БЕБ.

Біля Коломойського будинку проводять обшуки

“За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми”, – повідомили джерела “УП”.

Біля Коломойського будинку проводять обшуки 2

Подробиць від правоохоронців наразі немає.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

15:12
СБУ затримала на Харківщині викладачку, яка насаджувала стандарти рф в коледжі
11:26
У Авакова провели обшук у справі про загибель Монастирського й керівництва МВС
15:57
СБУ впіймала мешканця Харківщини, який «зливав» росіянам позиції ЗСУ
21:21
СБУ розслідує крадіжку 120 тонн зерна окупантами із села на півночі Харківщини
10:40
“Переживаю, що поряд живуть рідні”: в Харкові впіймали коригувальника РФ

  • Категорії: Події, Політика, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «СБУ та БЕБ проводять обшук вдома у Коломойського – ЗМІ (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обшук будинку в українського олігарха Ігоря Коломойського повідомила “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах".