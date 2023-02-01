СБУ и БЭБ проводят обыск у Коломойского дома — СМИ (фото)
Фото: УП
Об обыске дома у украинского олигарха Игоря Коломойского сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». Проводят обыски сотрудники СБУ и БЭБ.
«По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы», — сообщили источники «УП».
Подробностей от правоохранителей на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обыске дома у украинского олигарха Игоря Коломойского сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах".