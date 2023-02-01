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СБУ и БЭБ проводят обыск у Коломойского дома — СМИ (фото)

Политика 10:52   01.02.2023
Оксана Горун
СБУ и БЭБ проводят обыск у Коломойского дома — СМИ (фото) Фото: УП

Об обыске дома у украинского олигарха Игоря Коломойского сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». Проводят обыски сотрудники СБУ и БЭБ.

У Коломойского дома проводят обыски
Фото: УП

«По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы», — сообщили источники «УП».

У Коломойского дома проводят обыски 2
Фото: УП

Подробностей от правоохранителей на данный момент нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обыске дома у украинского олигарха Игоря Коломойского сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах".