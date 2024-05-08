Коломойскому объявили подозрение в заказе умышленного убийства

Национальная полиция привела подробности дела, в рамках которого о подозрении сообщили «известному украинскому олигарху», и опубликовала фото. По нему легко можно определить, что о подозрении сообщают Игорю Коломойскому.

«По данным следствия, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Установлено, что бизнесмен, с сентября 2023 года находящийся под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, еще в 2003 году заказал убийство адвоката. Мотив: месть юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке», — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По версии следствия, от адвоката юридической фирмы бизнесмен хотел отмены решения собрания акционеров металлургического завода. Этот завод представлял для подозреваемого интерес, «а решение общего собрания акционеров предприятия не позволяло фигуранту полноценно реализовать свой план наживы». Юристу фирмы, которая готовила документацию для этого собрания акционеров, Коломойский, по данным полиции, угрожал. Но юрист отказал олигарху.

«Бизнесмен, реализуя свои угрозы, привлек через своего охранника четырех членов преступной группировки для нападения на мужчину. Исполнители преступления в августе 2003 года встретили адвоката посреди дня на выходе из магазина в городе Феодосия Автономной республики Крым. Нападавшие нанесли потерпевшему удары металлическим прутом по голове и ножевые ранения в грудь, живот и спину. Помешала злоумышленникам добить мужа жена потерпевшего, а врачам удалось спасти его жизнь», — сообщили в Нацполиции.

Всех исполнителей задержали через несколько дней, их приговорили к различным тюремным срокам — от шести до 12 лет. А вот заказчика искали 20 лет.

«Сегодня, 8 мая, бизнесмену было объявлено о подозрении следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора», — проинформировала пресс-служба Нацполиции.

Если вину Коломойского докажут, ему светит до 15 лет или пожизненное. Сейчас по этому делу проходят 23 обыска в различных регионах страны.

Напомним, Коломойский находится в СИЗО с прошлого года — по другим делам. В сентябре 2023-го ему вручили подозрение по статьям 190 и 209 УК Украины – это легализация имущества, полученного мошенническим путем. Следователи СБУ утверждают, что в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их из страны (при этом использовал подконтрольные банки). Следом Коломойскому вручили еще два подозрения — в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму свыше 9,2 млрд грн и незаконном завладении 5,8 млрд грн.