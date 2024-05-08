Коломойському оголосили підозру в замовленні навмисного вбивства

Національна поліція навела подробиці справи, в рамках якої про підозру повідомили “відомому українському олігарху”, й опублікувала фото. За ним легко можна визначити, що про підозру повідомляють Ігорю Коломойському.

“За даними слідства, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила неспростовні докази, що підтверджують особу замовника. Встановлено, що бізнесмен, який з вересня 2023 року знаходиться під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, ще у 2003 році замовив вбивство адвоката. Мотив: помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці“, – повідомила пресслужба Національної поліції.

За версією слідства, від адвоката юридичної фірми бізнесмен хотів скасування рішення зборів акціонерів металургійного заводу. Цей завод представляв інтерес для підозрюваного, “а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло фігуранту повноцінно реалізувати свій план наживи”. Юристу фірми, яка готувала документацію для цих зборів акціонерів, Коломойський, за даними поліції, погрожував. Але юрист відмовив олігарху.

“Бізнесмен, реалізуючи свої погрози, залучив через свого охоронця чотирьох членів злочинного угрупування для нападу на чоловіка. Виконавці злочину в серпні 2003 року зустріли адвоката посеред дня на виході з магазину в місті Феодосія Автономної республіки Крим. Нападники завдали потерпілому ударів металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя”, – відзначили в Нацполіції.

Усіх виконавців затримали за кілька днів, їх засудили до різних тюремних термінів – від шести до 12 років. А ось замовника шукали 20 років.

“Сьогодні, 8 травня, бізнесмену було оголошено про підозру слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, – проінформувала пресслужба Нацполіції.

Якщо провину Коломойського доведуть, йому світить до 15 років чи довічне. Зараз у цій справі проходять 23 обшуки у різних регіонах країни.

Нагадаємо, Коломойський перебуває у СІЗО з минулого року – в інших справах. У вересні 2023-го йому вручили підозру за статтями 190 та 209 КК України – це легалізація майна, що було одержано шахрайським шляхом. Слідчі СБУ стверджують, що протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень, вивівши їх із країни (при цьому використав підконтрольні банки). Слідом Коломойському вручили ще дві підозри – у заволодінні коштами “ПриватБанку” на суму понад 9,2 млрд грн та незаконному заволодінні 5,8 млрд грн.