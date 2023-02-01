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СБУ задержала на Харьковщине учительницу, внедрявшую стандарты рф в колледже

Общество 15:12   01.02.2023
Оксана Якушко
СБУ задержала на Харьковщине учительницу, внедрявшую стандарты рф в колледже

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении жительнице Купянска, которая во время оккупации рф Харьковской области добровольно внедряла русский язык и образовательную программу агрессора.

С начала июня злоумышленница внедряла стандарты образования государства-агрессора в местном колледже. Указание об этом она получила от так называемой оккупационной администрации рф.
Вместе с другими работниками женщина организовала набор студентов на новые профессиональные специальности в колледж, созданный оккупантами на основе местного учебного заведения.

Уже в августе коллаборантка выбила себе должность заместителя директора по воспитательной работе. Сразу после этого она сообщила преподавателям и родителям студентов, что в новом семестре в колледже будут учиться на русском языке, по русской образовательной программе и учебникам издательства рф.

Злоумышленница даже прошла переподготовку в Курском институте развития образования для дальнейшего внедрения стандартов образования России на территории Купянского района Харьковской области.


Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение коллаборантки проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с ГУНП Харьковской области при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ сообщили о подозрении жительнице Купянска, которая во время оккупации рф Харьковской области добровольно внедряла русский язык и образовательную программу агрессора.".