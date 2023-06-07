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Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині

Суспільство 14:35   07.06.2023
Вікторія Яковенко
Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура через суд зобов’язала привести у належний стан укриття у коледжі в Чугуївському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, протирадіаційні укриття, які експлуатуються місцевим коледжем, знаходяться у непридатному стані.

Там, під час перевірки, правоохоронці знайшли низку порушень. Органи контролю склали відповідний припис.

Через це прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави про зобов’язання приведення захисних споруд цивільного захисту в належний технічний стан та готовність до укриття населення. Суд позов задовольнив.

Читайте також: На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд зобов’язала привести у належний стан укриття у коледжі в Чугуївському районі.".