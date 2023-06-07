Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині

Прокуратура через суд зобов’язала привести у належний стан укриття у коледжі в Чугуївському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, протирадіаційні укриття, які експлуатуються місцевим коледжем, знаходяться у непридатному стані.

Там, під час перевірки, правоохоронці знайшли низку порушень. Органи контролю склали відповідний припис.

Через це прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави про зобов’язання приведення захисних споруд цивільного захисту в належний технічний стан та готовність до укриття населення. Суд позов задовольнив.