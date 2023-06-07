Судебный иск из-за плохих укрытий получил колледж на Харьковщине

Прокуратура через суд обязала привести в надлежащее состояние укрытия в колледже в Чугуевском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, противорадиационные укрытия, эксплуатируемые местным колледжем, находятся в плохом состоянии.

Там, во время проверки, правоохранители обнаружили ряд нарушений. Органы контроля составили соответствующее предписание.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства об обязательстве приведения защитных сооружений гражданской защиты в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения. Суд иск удовлетворил.