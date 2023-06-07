Судебный иск из-за плохих укрытий получил колледж на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Прокуратура через суд обязала привести в надлежащее состояние укрытия в колледже в Чугуевском районе.
По данным Харьковской областной прокуратуры, противорадиационные укрытия, эксплуатируемые местным колледжем, находятся в плохом состоянии.
Там, во время проверки, правоохранители обнаружили ряд нарушений. Органы контроля составили соответствующее предписание.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства об обязательстве приведения защитных сооружений гражданской защиты в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения. Суд иск удовлетворил.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд обязала привести в надлежащее состояние укрытия в колледже в Чугуевском районе.".