Скопировал проект укрытия для колледжа в Харькове: подрядчик вернет деньги

Харьковские правоохранители через суд обязали предприятие вернуть около 1,9 млн грн за злоупотребление во время обустройства защитного сооружения для колледжа.

«В мае 2023 года профессиональный колледж в Харькове заключил с ООО договор на разработку проектно-сметной документации для строительства бомбоубежища. Цена сделки — около 2,1 млн гривен. Однако вместо создания нового проекта предприятие скопировало ранее созданную документацию для укрытия школы в Люботине и выдало ее за новую», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили: затем ООО подало заказчику акт приема-передачи выполненных работ, на основании которого получило оговоренную сумму средств, выделенных из областного бюджета.

Однако судебная экспертиза подтвердила, что при повторном использовании стоимость проектных работ должна была составлять только 200 тысяч гривен.

Поэтому правоохранители подали иск в суд о взыскании с ООО ущерба на сумму около 1,9 млн гривен. Суд иск удовлетворил.

В прокуратуре отметили, что в августе 2023 года по данному факту возбуждено и уголовное производство. Директору этого ООО инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог. Сейчас продолжается судебное разбирательство.