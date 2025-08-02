Сегодня 2 августа: какой день в истории

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов. В этот день в 1982 году открыли самый северный в мире метрополитен – в Хельсинки. В 1940-м Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. В 1939-м Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке атомной бомбы Германией. В 1934-м Гитлер окончательно узурпировал власть в Германии после смерти президента Пауля фон Гинденбурга. В 1830-м французский король Карл X отрекся от престола. В 1802-м Наполеон стал пожизненным Первым консулом.

Праздники и памятные даты 2 августа

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов.

Также сегодня: Международный день алопеции, Международный день блюзовой музыки и День песочных замков (все три приходятся на первую субботу августа), Международный день близнецов (отмечают два дня — в первые выходные августа), День рождения почтового ящика.

2 августа в истории

2 августа 216 года до нашей эры полководец Карфагена (древней страны в северной Африке) Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами. Подробнее.

2 августа 1802 года (или 14 термидора Х года по республиканскому календарю Франции) – Наполеон Бонапарт стал пожизненным Первым консулом. Подробнее.

2 августа 1830 года отрекся от престола французский король Карл X. Подробнее.

2 августа 1934 года умер президент Германии Пауль фон Гинденбург – последний человек, который еще хоть как-то мог ограничить власть рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Подробнее.

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке сверхмощного атомного оружия нацистскими физиками. Подробнее.

2 августа 1940 года Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. Соответствующий закон принял Верховный Совет СССР. Одновременно вышел закон о создании Молдавской ССР – на большей части территорий, которые прежде аннексировали в Румынии. Королевство Румыния перед угрозой полномасштабного советского вторжения вынуждено было согласиться на ультиматум и уступить территории.

Вопрос Бессарабии был кризисным в отношениях Советского Союза с Румынией на протяжении всего периода между двумя мировыми войнами. До начала Первой мировой в составе Российской империи существовала Бессарабская губерния с центром в Кишиневе (ее россияне присоединили в результате российско-турецкой войны 1806—1812 годов – по Бухарестскому мирному договору). Когда две империи – Российская и Австро-Венгерская – в результате Первой мировой стали распадаться, в 1918-м Румыния аннексировала территории Бессарабии (из состава российских) и Буковины (из состава Австро-Венгрии). Ни советская Россия, ни созданный на ее базе впоследствии СССР аннексию Бессарабии не признавали. Однако долгое время сил вернуть ее военным путем не было.

Румынии же не удавалось добиться признания новых границ и странами — победительницами Первой мировой. Хотя в 1920-м подписали так называемый «Бессарабский протокол» с Великобританией, Францией, Италией и Японией, в силу этот документ так и не вступил (его отказалось ратифицировать японское правительство). Непризнанная территория в Румынии постепенно становилась депрессивной – в ее развитие королевство не вкладывалось, справедливо полагая, что рано или поздно может Бессарабию потерять. С другой стороны, здесь проводили политику румынизации, которая настраивала против нового правительства местное население (пятую часть которого составляли украинцы).

С СССР из-за «бессарабского вопроса» королевство Румыния долгое время не имело дипломатических отношений. Но в 1930-е произошло некоторое сближение. Похоже, обе стороны заняли выжидательную позицию и решили на время «забыть» о Бессарабии. Поэтому в 1934-м возобновили дипломатические отношения. Уже в 1938-м румынское руководство ликвидировало Бессарабию как отдельную административную единицу и присоединило ее частями к другим регионам страны. В это время политическая обстановка в Европе уже накалялась перед Второй мировой. Великие государства начали ревизию границ, установившихся по результатам Первой мировой. Осенью 1938-го состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого соседняя с Румынией Венгрия аннексировала южную Словакию и западную часть Карпатской Украины. Поскольку территориальные претензии Венгрии к Румынии были хорошо известны, а «бессарабский вопрос» постоянно напоминал о возможности еще и советского вторжения, королевство искало поддержки. Долгое время румыны балансировали между Великобританией, Францией и нацистской Германией с ее союзниками. В течение 1939-го королевство подписало экономическое соглашение с Германией, а затем получило гарантии независимости от британцев и французов, не желавших дальнейшего сближения румын с немцами. Но все надежды Румынии на защиту великими державами оказались тщетными. Германия, несмотря на экономическое соглашение, 23 августа 1939 подписала пакт Молотова – Риббентропа с СССР, где в тайном протоколе, в частности, согласилась и на то, что Бессарабия – это «сфера влияния» СССР (Буковину Союзу этим пактом не отдавали).

После того как СССР и Германия вторглись в Польшу и разделили ее территорию, советская риторика по отношению к Румынии стала более откровенной. Так, 29 марта 1940 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов напомнил, что у страны нет пакта о ненападении с Румынией. «Это объясняется наличием нерешенного спорного вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопрос о возвращении Бессарабии вооруженным путем», — прозрачно намекал он.

Реагируя на эту, по сути, угрозу, румынское руководство неоднократно обращалось за защитой к Германии. Но получало ответы, сводившиеся к двум тезисам: выполняйте свои экономические обязанности перед нами, а вопрос Бессарабии нас не интересует. Надежды на помощь Британии и Франции потеряли смысл уже в ближайшие месяцы. 10 мая 1940-го Германия начала молниеносное вторжение в Нидерланды, Бельгию и Люксембург. В Британии подал в отставку премьер-министр Невилл Чемберлен – проводник провальной политики «умиротворения». Следом боевые действия развернулись на территории Франции, уже 22 июня французское правительство подписало капитуляцию. Великобритания осталась один на один с Гитлером и его союзниками, а от Румынии британцев отделяли тысячи километров.

В таких условиях 26 июня 1940 года Молотов вручил румынскому посланнику ноту от советского правительства, в которой были требования: «Вернуть Бессарабию Советскому Союзу. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в пределах, указанных на прилагаемой карте». Ответа на ультиматум требовали 27 июня. При этом если в отношении Бессарабии у СССР были тайные договоренности с немцами, то требования отдать часть Буковины были неожиданностью как для румын, так и для нацистов.

«Аргументация по Буковине претендовала на новое слово мировой дипломатии: как «незначительное возмещение за большой ущерб, нанесенный Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним румынским господством». Когда Румыния попыталась осторожно отрицать приведенную аргументацию и обратить внимание на историю Бессарабии до 1918 года, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов отрубил, что такие слова «не соответствуют ни историческому развитию, ни реальной ситуации». Параллельно (очевидно, не надеясь на утвердительный ответ) Советский Союз готовился к полномасштабному вторжению на территорию Румынии. Однако, за несколько часов до начала операции, румынский король Кароль II капитулировал, согласившись передать СССР указанные территории», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Поддержки от немцев румыны не дождались, хотя нацисты и были, мягко говоря, удивлены захватом Северной Буковины. Однако в ответ на обращение румынского правительства рекомендовали принять советские предложения и намекнули, что эти изменения границы — ненадолго, скоро все вернут.

В последующие шесть дней, до 3 июля, советские войска полностью оккупировали территории, где проживало почти четырехмиллионное население. Их меньшую часть включили в состав Украинской ССР, а на большей создали Молдавскую ССР.

«Только за первый неполный год советской власти на новых территориях было арестовано или депортировано более 85 тысяч местных жителей и репатриировано в Германию около 125 тысяч немцев», — отмечают в УИНП.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция.

2 августа 1982 года открылся самый северный в мире метрополитен – в столице Финляндии Хельсинки. Подробнее.

Церковный праздник 2 августа

2 августа православные отмечают перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 августа идет дождь, то еще неделю будет дождить.

Если в этот день гроза – это к хорошему урожаю зерна.

Если грачи уже начали собираться в большие стаи, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя спорить с друзьями.

Нельзя ревновать и завидовать.