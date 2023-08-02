Сегодня 2 августа: какой праздник и день в истории

2 августа в Украине — День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этот день 1802 года Наполеон стал пожизненным Первым консулом. В 1830-м французский король Карл X отрекся от престола. В 1934-м Гитлер окончательно узурпировал власть в Германии после смерти президента Пауля фон Гинденбурга. А 2 августа 1939-го Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке атомной бомбы Германией.

Праздники и памятные даты 2 августа

2 августа в Украине — День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов. В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) нацисты убили от 3000 до 4000 ромских узников. «Ромов, как и евреев, нацисты были намерены уничтожить физически. Однако долгое время, даже после поражения Гитлера и осуждения нацизма, в Западном сообществе геноцид ромов по разным причинам оставался без внимания. Тем более без внимания он оставался в Украине, которая только с независимостью постепенно начала восстанавливать не искаженную советской пропагандой память о событиях Второй мировой войны», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

2 августа в истории

2 августа 216 года до нашей эры полководец Карфагена (древней страны в северной Африке) Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами.

Это поражение считается самым тяжелым из тех, которые понесла армия Рима за все время его существования. Сражение произошло на фоне событий Второй Пунической войны (между Римом и Карфагеном). Римская армия имела значительное количественное преимущество: 86 тысяч воинов против 50 тысяч у карфагенян. Однако войска Карфагена преобладали в коннице: у них было 10 тысяч всадников, а у римлян всего шесть тысяч (остальные – пехота). Это, а также отсутствие качественной разведки у римлян, умело устроенная засада и тактическое мастерство Ганнибала призвали к разгрому римского войска. Римская армия потеряла убитыми не менее 50 тысяч солдат, в то время как карфагеняне — 5700. После битвы при Каннах некоторые итальянские города-государства откололись от Римской республики.

2 августа 1802 года (или 14 термидора Х года по республиканскому календарю Франции) — Наполеон Бонапарт стал пожизненным Первым консулом.

К этому моменту он постепенно узурпировал власть, начиная с самого «переворота 18 брюмера». Тогда власть во Французской республике перешла к трем временным консулам: Бонапарту, Сийесу и Дюко. Всего за пять недель разработали новую конституцию, обнародованную 13 декабря 1799 года. По ней исполнительная власть фактически полностью переходила в руки первого консула. Он назначался на 10 лет. По результатам абсолютно формальных выборов этот пост занял Наполеон. Два других консула имели только совещательные голоса.

Но 10-летнее ограничение правления Наполеона не устраивало, как и некоторые «остатки демократии». Постепенно он закрыл 60 из 73 парижских газет (а остальные поставил под контроль правительства), создал мощную полицию и тайную службу. А в марте 1802 года изгнал из законодательных органов многих сторонников республиканской оппозиции. На этом фоне была разработана новая конституция – Конституция Х года. Она предполагала пожизненность полномочий Первого консула. Конституцию одобрили на референдуме 10 мая 1802 года. А результаты плебисцита Наполеон обнародовал 2 августа 1802 года. Он не только стал пожизненным консулом, но и получил право представить Сенату своего преемника (то есть сделал шаг в сторону восстановления наследственного принципа передачи власти во Франции).

2 августа 1830 года отрекся от престола французский король Карл X. Это стало следствием его неудачных попыток вернуть во Франции абсолютную монархию. Эта политика спровоцировала «взрыв» – Июльскую революцию.

2 августа 1934 года умер президент Германии Пауль фон Гинденбург — последний человек, который еще как-то мог ограничить власть рейхсканцлера Адольфа Гитлера.

С этого момента Гитлер получил всю полноту власти. Ведь за день до смерти Гинденбурга кабинет министров принял решение, согласно которому функции президента и канцлера совмещались в одном лице. 2 августа был издан декрет, упразднивший титул рейхспрезидента, поскольку он «неразрывно связан» с именем Гинденбурга. Гитлер же принял на себя еще и полномочия президента, которые распространялись на ведение внешней политики и командование вооруженными силами. С этого момента Гитлера уже называли «фюрером и рейхсканцлером». А 19 августа в стране провели референдум, на котором объединение должностей президента и рейхсканцлера одобрили 89,9% граждан.

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке сверхмощного атомного оружия нацистскими физиками.

На самом деле, автором текста был не Эйнштейн, а физики-эмигранты из Венгрии Лео Силард, Юджин Вигнер и Эдвард Теллер. Они обратились к всемирно известному коллеге для того, чтобы он помог донести сверхважную информацию до руководителя США как можно быстрее. В письме президенту сообщали о том, что нацистская Германия ведет активные исследования, в результате которых может вскоре получить разрушительное оружие — атомную бомбу. Физики призвали Рузвельта начать атомные исследования в США, чтобы было что противопоставить нацистам. Даже за подписью Эйнштейна письмо шло к адресату целых два месяца. Документ попросили передать регулярно встречавшегося с президентом банкира Александра Сакса. Но тот долгое время держал письмо у себя.

Рузвельт воспринял предупреждение всерьез. 19 октября он написал ответ Эйнштейну: поблагодарил за информацию и сообщил о первых шагах, которые предпримут. В США приступили к работе над собственным проектом создания атомного оружия. Как известно, его последствиями, в том числе, стал сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн позже публично каялся в том, что приложился к процессу создания ядерного оружия: «Мое участие в создании ядерной бомбы заключалось в одном поступке. Я подписал письмо президенту Рузвельту, в котором подчеркивал необходимость проведения в больших масштабах экспериментов по изучению возможности создания ядерной бомбы. Я полностью осознавал, какую опасность для человечества означает успех этого мероприятия. Однако вероятность того, что над той же проблемой с надеждой на успех могла работать и нацистская Германия, заставила меня решиться на этот шаг. У меня не было другого выбора, хотя я всегда был убежденным пацифистом», — писал физик.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция.

2 августа 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Она пробыла на острове, который юридически является частью КНР, но практически управляется «параллельным» демократическим правительством, сутки. Вокруг этого визита было сосредоточено чрезвычайное внимание мира. Обсуждались даже варианты сбития самолета Пелоси китайскими вооруженными силами. КНР начала опасные маневры и военные учения вблизи Тайваня. А отношения между Китаем и США резко ухудшились. Руководство КНР заявило о том, что визит Пелоси расценивают как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Китая. После визита американской чиновницы на Тайвань, 5 августа, КНР наложил санкции на саму Пелоси и ее родных.

Церковный праздник 2 августа

2 августа православные чтят память пророка Ильи. Он – один из самых известных пророков. Родился за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет жил в пустыне, постился и молился. Во времена царствования Ахава-Идолопоклонника пришел к царю по воли Бога, чтобы сообщить: если царь и его народ не обратятся к истинному Богу, то их постигнет голод. Ахав не послушал пророка, и в стране наступила засуха и большой голод. Во время голода Илья прожил год в пустыне, куда ему носили еду вороны, и больше двух лет у одной вдовы в Сарепте. Через три с половиной года Илья возвратился в царство Израильское и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян произошли от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Он предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу и посмотреть, кто из них поможет. Сначала принесли жертву Ваалу, а жрецы просили того прислать с неба огонь. Но ответа не последовало. Тогда Илья сделал свой жертвенник: положил дрова, полил их водой и стал молиться Богу – и вдруг с неба упал огонь и поджег не только дрова и жертву, но и воду и камни жертвенника. Увидев это чудо, люди вернулись к истинному Богу.

За свое усердное служение Богу, Илья был взят живым на небо в огненной колеснице. В Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и стал пред Иисусом Христом, разговаривая с ним на горе Фавор. По преданию церкви, пророк Илья будет предтечей страшного Второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Народные приметы

Если в лесах много белых грибов – будет хороший урожай.

Если день дождливый, то ненастье еще продлится долго.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя собирать ягоды, охотиться и рыбачить.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить в лес.