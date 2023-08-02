Сьогодні 2 серпня: яке свято та день в історії

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цього дня 1802 року Наполеон став довічним Першим консулом. 1830-го французький король Карл X зрікся престолу. 1934-го Гітлер остаточно узурпував владу в Німеччині після смерті президента Пауля фон Гінденбурга. А 2 серпня 1939-го Альберт Ейнштейн надіслав президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження про створення атомної бомби Німеччиною.

Свята та пам’ятні дати 2 серпня

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У світі – Міжнародний День пам’яті жертв нацистського геноциду ромів. У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в таборі смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим) нацисти вбили від 3000 до 4000 тисяч ромських в’язнів. “Ромів, як і євреїв, нацисти мали на меті знищити фізично. Проте тривалий час, навіть після поразки Гітлера та засудження нацизму, в Західній спільноті геноцид ромів з різних причин залишався поза увагою. Тим паче поза увагою він залишався в Україні, яка лише з незалежністю поступово почала відновлювати не викривлену радянською пропагандою пам’ять про події Другої світової війни”, – наголошують в Українському інституті національної пам’яті.

2 серпня в історії

2 серпня 216 року до нашої ери полководець Карфагену (давньої країни в північній Африці) Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо в битві під Каннами.

Ця поразка вважається найважчою з тих, яких зазнала армія Риму за весь час його існування. Бій стався на тлі подій Другої Пунічної війни (між Римом і Карфагеном). Римська армія мала значну кількісну перевагу: 86 тисяч воїнів проти 50 тисяч карфагенян. Проте війська Карфагена переважали в кінноті: вони мали 10 тисяч вершників, а римляни – лише шість тисяч (решта – піхота). Це, а також відсутність якісної розвідки у римлян, вміло влаштована засідка та тактична майстерність Ганнібала призвело до розгрому римського війська. Римська армія втратила вбитими щонайменше 50 тисяч солдатів, тоді як карфагеняни – 5700. Після битви при Каннах деякі італійські міста-держави відкололися від Римської республіки.

2 серпня 1802 року (або 14 термідора Х року за республіканським календарем Франції) – Наполеон Бонапарт став довічним Першим консулом.

До цього моменту він поступово узурпував владу, починаючи з “перевороту 18 брюмера”. Тоді влада у Французькій республіці перейшла до трьох тимчасових консулів: Бонапарта, Сійєса та Дюко. Усього за п’ять тижнів розробили нову конституцію, оприлюднену 13 грудня 1799 року. Нею виконавча влада фактично повністю переходила до рук першого консула. Він призначався на десять років. За результатами абсолютно формальних виборів цю посаду обійняв Наполеон. Два інших консули мали лише дорадчі голоси.

Але 10-річне обмеження правління Наполеона не влаштовувало, як і деякі “залишки демократії”. Поступово він закрив 60 із 73 паризьких газет (а решту поставив під контроль уряду), створив потужну поліцію та таємну службу. У березні 1802 року вигнав із законодавчих органів багатьох прибічників республіканської опозиції. На цьому тлі було розроблено нову конституцію – Конституцію Х року. Вона передбачала довічність повноважень Першого консула. Конституцію схвалили на референдумі 10 травня 1802 року. А результати плебісциту Наполеон оприлюднив 2 серпня 1802 року. Він не тільки став довічним консулом, а й отримав право представити Сенату свого наступника (тобто зробив крок у бік відновлення спадкового принципу передачі влади у Франції).

2 серпня 1830 року зрікся престолу французький король Карл X. Це стало наслідком його невдалих спроб повернути у Франції абсолютну монархію. Ця політика спровокувала “вибух” – Липневу революцію.

2 серпня 1934 року помер президент Німеччини Пауль фон Гінденбург – остання людина, яка ще якось могла обмежити владу райхсканцлера Адольфа Гітлера.

З цього моменту Гітлер отримав повноту влади. Адже за день до смерті Гінденбурга кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким функції президента та канцлера поєднувалися в одній особі. 2 серпня було видано декрет, який скасував титул рейхспрезидента, оскільки він “нерозривно пов’язаний” з ім’ям Гінденбурга. А Гітлер взяв на себе ще й повноваження президента, які поширювалися на ведення зовнішньої політики та командування збройними силами. З цього моменту Гітлера вже називали “фюрером та рейхсканцлером”. А 19 серпня у країні провели референдум, на якому об’єднання посад президента та рейхсканцлера схвалили 89,9% громадян.

2 серпня 1939 року Альберт Ейнштейн направив президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження про створення надпотужної атомної зброї нацистськими фізиками.

Насправді автором тексту був не Ейнштейн, а фізики-емігранти з Угорщини Лео Сілард, Юджін Вігнер та Едвард Теллер. Вони звернулися до всесвітньо відомого колеги для того, щоб він допоміг донести надважливу інформацію до керівника США якнайшвидше. У листі до президента повідомляли про те, що нацистська Німеччина веде активні дослідження, в результаті яких може незабаром отримати руйнівну зброю – атомну бомбу. Фізики закликали Рузвельта розпочати атомні дослідження в США, щоб було що протиставити нацистам. Навіть за підписом Ейнштейна лист йшов до адресата цілих два місяці. Документ попросили передати банкіра Олександра Сакса, який регулярно зустрічався з президентом. Але той довгий час тримав листа у себе.

Рузвельт сприйняв попередження серйозно. 19 жовтня він написав відповідь Ейнштейну: подякував за інформацію та повідомив про перші кроки, які зроблять. У США розпочали роботу над власним проєктом створення атомної зброї. Як відомо, його наслідками, зокрема, стало скидання бомб на Хіросіму та Нагасакі. Ейнштейн пізніше публічно каявся в тому, що доклався до процесу створення ядерної зброї: “Моя участь у створенні ядерної бомби полягала в одному вчинку. Я підписав листа президенту Рузвельту, в якому наголошував на необхідності проведення у великих масштабах експериментів з вивчення можливості створення ядерної бомби. Я повністю усвідомлював, яку небезпеку для людства означає успіх цього заходу. Однак ймовірність того, що над тією ж проблемою з надією на успіх могла працювати та нацистська Німеччина, змусила мене зважитися на цей крок. Я не мав іншого вибору, хоч я завжди був переконаним пацифістом”, — писав фізик.

2 серпня 1945 року завершилася Потсдамська конференція.

2 серпня 2022 року спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Вона пробула на острові, який юридично є частиною КНР, але практично управляється “паралельним” демократичним урядом, добу. Навколо цього візиту була зосереджена надзвичайна увага світу. Обговорювалися навіть варіанти збиття літака Пелосі китайськими збройними силами. КНР розпочала небезпечні маневри та військові навчання поблизу Тайваню. А відносини між Китаєм та США різко погіршилися. Керівництво КНР заявило про те, що візит Пелосі розцінюють як зазіхання на територіальну цілісність та суверенітет Китаю. Після візиту американської чиновниці до Тайваню, 5 серпня, КНР наклав санкції на саму Пелосі та її рідних.

Церковне свято 2 серпня

2 серпня православні вшановують пам’ять пророка Іллі. Він – один із найвідоміших пророків. Народився за 900 років до Різдва Христового. З юних років жив у пустелі, постився та молився. За часів царювання Ахава-Ідолопоклонника прийшов до царя за божою волею, аби повідомити: якщо цар і його народ не звернуться до істинного Бога, то їх спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха та великий голод. Під час голоду Ілля прожив рік у пустелі, куди йому носили їжу ворони, та понад два роки в однієї вдови у Сарепті. Через три з половиною роки Ілля повернувся в Ізраїльське царство і сказав цареві та всьому народові, що всі лиха ізраїльтян походять від того, що вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолові Ваалу. Він запропонував зробити два жертовники – один Ваалу, а інший – Богу та подивитися, хто з них допоможе. Спочатку принесли жертву Ваалу, а жерці просили того прислати з неба вогонь. Але відповіді не було. Тоді Ілля зробив свій жертовник: поклав дрова, полив їх перед водою і почав молитися Богу – і раптом з неба впав вогонь і попалив не тільки дрова та жертву, а й воду та каміння жертовника. Побачивши це диво, люди повернулися до істинного Бога.

За своє ревне служіння Богу, Ілля був взятий живим на небо у вогняній колісниці. У Преображенні Господньому він з’явився разом із пророком Мойсеєм і став перед Ісусом Христом, розмовляючи з ним на горі Фавор. За переказами церкви, пророк Ілля буде предтечею страшного Другого пришестя Христа на землю й під час проповіді прийме тілесну смерть.

Народні прикмети

Якщо в лісах багато білих грибів – буде хороший врожай.

Якщо день дощовий, то негода ще довго триватиме.

Що не можна робити 2 серпня

Не можна збирати ягоди, полювати та рибалити.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна ходити в ліс.