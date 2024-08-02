Сегодня 2 августа: какой праздник и день в истории

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этот день 1802 года Наполеон стал пожизненным Первым консулом. В 1830-м французский король Карл X отрекся от престола. В 1934-м Гитлер окончательно узурпировал власть в Германии после смерти президента Пауля фон Гинденбурга. В 1939-м Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о создании атомной бомбы Германией. В 1982-м открыли самый северный в мире метрополитен – в Хельсинки.

Праздники и памятные даты 2 августа

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов.

Также отмечают: День рождения почтового ящика, Международный день пива (первая пятница августа).

2 августа в истории

2 августа 216 года до нашей эры полководец Карфагена (древней страны в северной Африке) Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами. Подробнее.

2 августа 1802 года (или 14 термидора Х года по республиканскому календарю Франции) – Наполеон Бонапарт стал пожизненным Первым консулом. Подробнее.

2 августа 1830 года отрекся от престола французский король Карл X. Это стало следствием его неудачных попыток вернуть во Франции абсолютную монархию. Эта политика спровоцировала «взрыв» – Июльскую революцию.

2 августа 1934 года умер президент Германии Пауль фон Гинденбург – последний человек, который еще хоть как-то мог ограничить власть рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Подробнее.

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о создании сверхмощного атомного оружия нацистскими физиками. Подробнее.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция.

2 августа 1982 года открылся самый северный в мире метрополитен – в столице Финляндии Хельсинки.

Его проектировали и строили 27 лет. По состоянию на 2022 год, в Хельсинкском метро было 30 станций, объединенных в одну линию на две ветви. В общей сложности длина тоннелей – 43 км. Подземную часть железной дороги, которая в основном проходит под центром города, дополняют пригородные поезда на поверхности, идущие в отдаленные районы. С самого начала план строительства подземки был более масштабным – на 86,5 км и 108 станций. Однако в процессе реализации «размах» сократили.

Церковный праздник 2 августа

2 августа православные отмечают перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей святого первомученика архидьякона Стефана было около 428 года. После того как первомученика Стефана иудеи забили камнями, его тело бросили без погребения на корм зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший склоняться к вере в Христа и защитивший апостолов в синедрионе, послал преданных ему людей взять тело первомученика. Гамалиил похоронил его на своей земле, в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда умер тайный ученик Господа, Никодим, приходивший к нему ночью, Гамалиил также похоронил его у гроба архидьякона Стефана. Затем и самого Гамалиила, принявшего крещение вместе со своим сыном Авивом, похоронили у гроба первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых чудесным образом нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Это совершил архиепископ Иоанн вместе с епископами Елевферием Севастийским и Елевферием Иерихонским. Со временем мощи Стефана перевезли из Иерусалима в Константинополь и положили в церкви в честь святого диакона Лаврентия, а после создания храма в честь первомученика Стефана перенесли туда.

Народные приметы

Если 2 августа идет дождь, то еще неделю будет дождить.

Если в этот день гроза – это к хорошему урожаю зерна.

Если грачи уже начали собираться в большие стаи, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя спорить с друзьями.

Нельзя ревновать и завидовать.