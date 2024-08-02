Сьогодні 2 серпня: яке свято та день в історії

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цього дня 1802 року Наполеон став довічним Першим консулом. У 1830-му французький король Карл X зрікся престолу. У 1934-му Гітлер остаточно узурпував владу в Німеччині після смерті президента Пауля фон Гінденбурга. У 1939-му Альберт Ейнштейн направив президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження щодо створення атомної бомби Німеччиною. У 1982-му відкрили найпівнічніший у світі метрополітен – у Гельсінкі.

Свята та пам’ятні дати 2 серпня

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У світі – Міжнародний День пам’яті жертв нацистського геноциду ромів.

Також відзначають: День народження поштової скриньки, Міжнародний день пива (перша п’ятниця серпня).

2 серпня в історії

2 серпня 216 року до нашої ери полководець Карфагена (давньої країни в північній Африці) Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо у битві під Каннами. Детальніше.

2 серпня 1802 року (або 14 термідора Х року за республіканським календарем Франції) – Наполеон Бонапарт став довічним Першим консулом. Детальніше.

2 серпня 1830 року зрікся престолу французький король Карл X. Це стало наслідком його невдалих спроб повернути у Франції абсолютну монархію. Ця політика спровокувала “вибух” – Липневу революцію.

2 серпня 1934 року помер президент Німеччини Пауль фон Гінденбург – остання людина, яка ще якось могла обмежити владу райхсканцлера Адольфа Гітлера. Детальніше.

2 серпня 1939 року Альберт Ейнштейн направив президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження про створення надпотужної атомної зброї нацистськими фізиками. Детальніше.

2 серпня 1945 року завершилася Потсдамська конференція.

2 серпня 1982 року відкрився найпівнічніший у світі метрополітен – у столиці Фінляндії Гельсінкі.

Його проєктували та будували 27 років. Станом на 2022 рік, у Гельсінському метро було 30 станцій, що об’єднані в одну лінію на дві гілки. Загалом довжина тунелів – 43 км. Підземну частину залізниці, яка здебільшого проходить під центром міста, доповнюють приміські поїзди на поверхні, що йдуть у віддалені райони. З самого початку план будівництва підземки був масштабнішим – на 86,5 км і 108 станцій. Проте у процесі реалізації “розмах” скоротили.

Церковне свято 2 серпня

2 серпня православні відзначають перенесення з Єрусалиму до Константинополя мощей першомученика архідиякона Стефана та знайдення мощей праведних Никодима, Гамаліїла i сина його Авива. Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей святого першомученика архідиякона Стефана було близько 428 року. Після того як першомученика Стефана юдеї забили камінням, його тіло кинули без поховання на корм звірам та птахам. Однак на другу ніч знаменитий юдейський законовчитель Гамаліїл, який почав схилятися до віри в Христа і захистив апостолів у синедріоні, послав відданих йому людей взяти тіло першомученика. Гамаліїл поховав його на своїй землі, в печері, недалеко від Єрусалиму. Коли помер таємний учень Господа, Никодим, що приходив до нього вночі, Гамаліїл також поховав його біля труни архідиякона Стефана. Потім і самого Гамаліїла, який прийняв хрещення разом зі своїм сином Авивом, поховали біля труни першомученика Стефана та святого Никодима. У 415 році мощі святих чудово знайшли й урочисто перенесли до Єрусалиму. Це здійснив архієпископ Іван разом з єпископами Єлевферієм Севастійським та Єлевферієм Єрихонським. Згодом мощі Стефана перевезли з Єрусалима до Константинополя і поклали до церкви на честь святого диякона Лаврентія, а після створення храму на честь першомученика Стефана перенесли туди.

Народні прикмети

Якщо 2 серпня йде дощ, то ще тиждень дощитиме.

Якщо в цей день гроза – це до хорошого врожаю зерна.

Якщо граки вже почали збиратися у великі зграї, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 2 серпня

Не можна сперечатися із друзями.

Не можна ревнувати та заздрити.