«Подготовка условий новой аннексии» — Портников о целях РФ на Харьковщине

Украинский журналист Виталий Портников проанализировал вероятные политические цели, которых пытается достичь руководство РФ, направляя свои войска штурмовать границу в Харьковской области.

«С политической точки зрения, нетрудно осознать, к чему стремятся российские генералы», — считает Портников.

Очевидные цели — проявить инициативу на поле боя, пока Украина не получила в полном объеме военную помощь от США, а также провести отвлекающий маневр, чтобы оттянуть часть резервов Сил обороны с важных участков фронта. Однако есть и еще одна цель, которой могут добиваться оккупанты на Харьковщине.

«Это подготовка условий новой аннексии украинских территорий. Следует напомнить, что Россия занимается аннексией именно тех территорий, над частью которых она устанавливает свой контроль. Именно так происходило с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины. Россиянам ни разу не удавалось установить полный контроль ни над одним из украинских регионов. Близка к этому была разве что Луганская область. Однако они упорно записывали в свою конституцию новые и новые регионы Украины после того, как впервые сделали это в 2014 году с Крымом и Севастополем. Очевидно, для того, чтобы во время вероятных переговоров между Киевом и Москвой, в случае если не удастся уничтожить всю украинскую государственность, настаивать на своем праве на оккупированные украинские территории просто потому, что так захотелось Владимиру Путину и так теперь выглядит эта стопка бумаг, которая по непонятным мне причинам называется конституцией Российской федерации», — пояснил Виталий Портников.

Видео: Виталий Портников

Он отметил, что аннексия Харьковской области была в планах Путина (как известно, в области при освобождении населенных пунктов даже обнаруживали бланки для готовившегося фейкового референдума).

«Однако операция Сил обороны Украины еще в 2022 году заставила россиян покинуть те районы Харьковской области, которые находились под их контролем. План по аннексии Харьковской области, который с точки зрения Владимира Путина позволял бы ему претендовать на сам областной центр, Харьков, провалился. И сейчас у российского лидера может быть идея реванша, который бы позволил, скажем, в 2024 году провести аннексию еще одного украинского региона. И это выдать за очередную победу в многолетней российско-украинской войне», — предположил Портников.

Журналист считает, что целью россиян вполне может быть не Харьков, а желание оккупировать какие-либо районы Харьковщины. Ту же «схему» могут задействовать и в соседней, Сумской области.

«Однако все эти задачи совершенно не должны выглядеть такими, которые могут быть непременно выполнены. Ведь если бы все задачи, которые ставил Владимир Путин перед своими войсками, выполнялись, мы бы с вами сейчас жили не в Украине, а в России. То есть в незаконной России с чужими землями. А тут может случиться, что аппетиты Владимира Путина снова помешают всем его, я бы сказал, амбициозным человеконенавистническим планам. Понять, чего россияне хотят достичь на Харьковщине, можно будет только через несколько суток, когда мы поймем, где они действительно готовят реальный удар по украинским позициям. Или мы осознаем, что в принципе мы видели разведывательную операцию, которая может быть подготовкой к каким-то новым наступательным действиям вскоре, однако не в ближайшие дни и недели. За ситуацией на Харьковщине следует внимательно следить, чтобы понять, как будут развиваться события уже в ближайшие недели и месяцы», — подытожил Портников.