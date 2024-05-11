“Підготовка умов нової анексії” – Портников про цілі РФ на Харківщині

Український журналіст Віталій Портников проаналізував ймовірні політичні цілі, яких намагається досягти керівництво РФ, спрямовуючи свої війська штурмувати кордон у Харківській області.

“З політичної точки зору, неважко усвідомити, чого прагнуть російські генерали”, – вважає Портников.

Очевидні цілі – проявити ініціативу на полі бою, поки Україна не отримала в повному обсязі військову допомогу від США, а також провести відволікаючий маневр, щоб відтягнути частину резервів Сил оборони з важливих ділянок фронту. Проте є ще одна мета, якої можуть домагатися окупанти на Харківщині.

“Це підготовка умов для нової анексії українських територій. Варто нагадати, що Росія займається анексією саме тих територій, над частиною яких вона встановлює свій контроль. Саме так відбувалося із Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями України. Росіянам жодного разу не вдавалося встановити повний контроль над жодним з українських регіонів. Близькою до цього була хіба що Луганська область. Однак вони вперто записували у свою конституцію нові й нові регіони України, після того, як вперше зробили це у 2014 році з Кримом і Севастополем. Очевидно, для того, щоб під час імовірних перемовин між Києвом і Москвою, в разі якщо не вдасться знищити всю українську державність, наполягати на своєму праві на окуповані українській території просто тому, що так захотілося Володимиру Путіну й так тепер виглядає оцей стос паперів, який з незрозумілих мені причин називається конституцією Російської федерації“, – пояснив Віталій Портников.

Відео: Віталій Портников

Він зазначив, що анексія Харківської області була в планах Путіна (як відомо, в області при звільненні населених пунктів навіть виявляли бланки для фейкового референдуму, що готувався).

“Однак операція Сил оборони України ще у 2022 році змусила росіян залишити ті райони Харківської області, які знаходилися під їхнім контролем. План з анексії Харківської області, який з точки зору Володимира Путіна дозволяв би йому претендувати на сам обласний центр, на Харків, провалився. І зараз у російського лідера може бути ідея реваншу, який дозволив би, скажімо, у 2024 році провести анексію ще одного українського регіону. І це видати за чергову перемогу в багаторічній російсько-українській війні”, — припустив Портников.

Журналіст вважає, що метою росіян цілком може бути не Харків, а бажання окупувати будь-які райони Харківщини. Ту ж “схему” можуть пустити в дію і в сусідній Сумській області.

“Однак усі ці задачі абсолютно не мають виглядати такими, що можуть бути неодмінно виконаними. Адже якби всі задачі, які ставив Володимир Путін перед своїми військами, виконувалися, ми з вами зараз жили б не в Україні, а в Росії. Тобто в незаконній Росії з чужими землями. А тут може статися, що апетити Володимира Путіна знову стануть на заваді всім його, я б сказав, амбітним людиноненависницьким планам. Зрозуміти, чого росіяни хочуть досягти на Харківщині, можна буде тільки за кілька діб, коли ми зрозуміємо, де вони дійсно готують реальний удар по українських позиціях. Або ми будемо усвідомлювати, що в принципі ми бачили розвідувальну операцію, яка може бути підготовкою до якихось нових наступальних дій невдовзі, однак не найближчими днями й тижнями. За ситуацією на Харківщині варто уважно стежити, щоб зрозуміти, як будуть розвиватися події вже найближчими тижнями та місяцями“, — підсумував Портников.