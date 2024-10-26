Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории

26 октября 1905 года разорвали унию Швеция и Норвегия, став отдельными государствами. В 1955-м Австрия приняла Декларацию о нейтралитете. В 1984-м в кинопрокат вышел культовый фильм «Терминатор». В 1999-м в Великобритании приняли Акт о Палате Лордов, которым отменили наследственное пэрство.

Праздники и памятные даты 26 октября

26 октября в мире – День интерсекс-людей.

Также сегодня: День перемен к лучшему (отмечают в четвертую субботу октября), День тыквы, Праздник приятных неожиданностей.

26 октября в истории

26 октября 1905 года разорвали унию Швеция и Норвегия.

У этих стран в течение столетия был общий король. Государство Швеция-Норвегия возникло в результате наполеоновских войн. До них Норвегия входила в другое объединение – у нее была уния с Данией. Однако Дания, воевавшая на стороне наполеоновской Франции, проиграла участнице антинаполеоновской коалиции – Швеции. В результате датчане вынуждены были подписать Кильский мир в 1814 году, согласно которому уступили шведам территорию Норвегии. Норвежцев такое отношение почти равноправных союзников – Дании – возмутило. Норвегия провозгласила независимость. Но шведский кронпринц Карл Юхан направил военный контингент, чтобы взять новую территорию под контроль. Это вторжение в Норвегию произошло достаточно быстро и бескровно. В результате страны заключили унию. По ней Карл Юхан стал королем Соединенного королевства Швеция и Норвегия, у стран была общая внешняя политика и военный союз. Норвежцы при этом сохранили свой парламент и законы (в том числе — конституцию). В течение следующего столетия политики и общество Норвегии постепенно и методично «выбивали» себе все большую автономность. Еще до середины XIX века они добились права на свой флаг – для торгового и военного флота, а также «равенства гербов» – знак унии, размещенный на флаге, содержал равные между собой по размерам гербы Швеции и Норвегии. В дальнейшем Норвегия усиливала свое влияние и на внешнюю политику союза.

В 1860-х отношения между странами ухудшились. Новый шведский король Карл XV, едва придя к власти, сразу отказался ликвидировать должность генерал-губернатора Норвегии. Чтобы заставить его изменить решение, понадобилось 14 лет. Однако в конце концов норвежцы избавились от «наместника», а глава норвежского правительства получил звание премьер-министра. В 1872 году на престол взошел Оскар II. И снова предпринял попытку «приструнить» норвежцев – он пытался помешать членам норвежского правительства участвовать в работе парламента страны (Стортинга). Когда король ветировал соответствующий закон, утвержденный Стортингом, это вызвало конфликт. Чтобы победить этого короля, норвежцам понадобилось еще 12 лет. Однако в 1884-м Оскар II подписал требуемый закон, а право вето короля на внесения изменений в норвежскую конституцию отменили.

В течение 1890-х норвежцы с таким же упорством добивались права на свой флаг без герба Швеции-Норвегии. Король Оскар II в конце концов сдался и на этот раз, что вызвало недовольство шведского общества. Финальным аккордом этого постепенного «выдавливания» Швеции из Норвегии стал так называемый «консульский вопрос». Норвежцы добивались права на собственную внешнюю политику – соответственно, создание консульств. Оскар II здесь проявил жесткость и решительно отказывался идти на уступки. Политический кризис углублялся. В мае 1905 года, несмотря на отсутствие договоренностей с королем, Стортинг единогласно утвердил решение о создании норвежского консульского органа. Оскар II выступил против. Норвежское правительство в ответ подало прошение об отставке, которое король не удовлетворил. Тогда Стортинг объявил о расторжении унии. Это было 7 июня 1905 года. 13 августа в стране провели референдум, где граждане подавляющим большинством (368 208 мужчин «за» и только 184 «против») поддержали расторжение унии. Эти резкие шаги привели к мобилизации как в Швеции, так и в Норвегии. Однако до войны не дошло. Политики приступили к переговорам. Они прошли в два раунда – в августе и октябре. В результате наработали условия мирного разрыва унии. Швеция признала независимость Норвегии. А 26 октября министры иностранных дел стран подписали окончательный договор в Карлстаде.

26 октября 1955 года после того, как окончательно завершилась послевоенная оккупация Австрии, страна провозгласила нейтралитет. Он закреплен в конституции Австрии и действует по сей день: хотя страна входит в ЕС, она не является членом НАТО. Подробнее.

26 октября 1984 года в кинопрокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор». Подробнее.

26 октября 1999 года парламент Великобритании принял Акт о Палате Лордов. Он изменил 800-летнюю традицию наследования пэрами мест в верхней палате парламента. Подробнее.

Церковный праздник 26 октября

26 октября чтят память великомученика Димитрия Солунского. Он родился в городе Солунь (Салоники) в Греции. Его родители были христианами и крестили сына. При этом свое вероисповедание семья скрывала. Отец Димитрия был римским проконсулом. Он умер, когда сын достиг совершеннолетия, и император Максимиан назначил Димитрия на место отца – властителем и воеводой Фессалоникской области. Помимо обязанности защищать свою область от врагов, Димитрий получил от императора приказ истреблять христиан. Но он наоборот стал обращать язычников к вере в Христа. Императору донесли, что проконсул Димитрий — христианин, и Максимиан прибыл в Солунь, чтобы лично разобраться со своим назначенцем. Император отправил проконсула в тюрьму, а сам начал развлекаться гладиаторскими боями, отправляя христиан гибнуть на арене. Димитрий, находясь в тюрьме, благословил на битву юношу Нестора. Тот смог одолеть профессионального гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но его казнили за то, что он был христианином. Следом казнили и Димитрия. По приказу императора караул темницы пронзил мученика копьями. Тело Димитрия выбросили на корм зверям, но местные жители тайно похоронили его.

Народные приметы

Если тучи красного цвета, то будут дожди.

Восход солнца в облаках предвещает на следующей неделе сильные морозы.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя ходить грязным и с немытыми волосами.

Нельзя устраивать беспорядок в ванной.

Нельзя откладывать дела на потом.