У Нацгвардії розповіли, що відбувається на Куп’янському напрямку
Речник Нацгвардії України Руслан Музичук в етері нацмарафону заявив, що Куп’янський напрямок зараз є епіцентром бойових дій.
“Зараз епіцентром бойових дій, там, де ворог концентрує головні зусилля, залишається Куп’янський напрямок. І та кількість сил і засобів ворога, і його активізація за останній час на цій ділянці спрямована, скажімо так, на намагання переломити ситуацію на цій ділянці фронту”, – повідомив Музичук в етері нацмарафону.
Він наголосив, що під Куп’янськ ворог завів десантно-штурмові підрозділи, посилені танковими частинами. Вони діють за підтримки авіації та артилерії.
“Усі штурми, всі спроби покращити своє тактичне положення – чи там, де, наприклад, наші підрозділи намагаються витісняти ворога, на цих ділянках ворог також активно застосовує авіацію. Ми бачимо навіть протягом останніх тижнів по зведеннях, що щодоби відбувається понад 50 авіаційних обстрілів, в окремі дні навіть понад 80”, – навів дані нацгвардієць.
За його словами, противник постійно намагається штурмувати позиції захисників України. Окупанти при цьому переслідують кілька цілей.
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“Противник намагається розширити свій фронт наступу та покращити своє тактичне становище. Зокрема, вийти на вигідні географічні ділянки – висоти та природні бар’єри – такі, як річки, – зазначив Музичук. – Усе це спрямоване для того, звичайно, щоб відтягувати резерви українських сил на цей напрямок. І однією з цілей ворога на цьому напрямку – Куп’янському – може бути безпосередньо вихід до Куп’янська”.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Нацгвардії України Руслан Музичук в етері нацмарафону заявив, що Куп’янський напрямок зараз є епіцентром бойових дій".