У Нацгвардії розповіли, що відбувається на Куп’янському напрямку

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук в етері нацмарафону заявив, що Куп’янський напрямок зараз є епіцентром бойових дій.

“Зараз епіцентром бойових дій, там, де ворог концентрує головні зусилля, залишається Куп’янський напрямок. І та кількість сил і засобів ворога, і його активізація за останній час на цій ділянці спрямована, скажімо так, на намагання переломити ситуацію на цій ділянці фронту”, – повідомив Музичук в етері нацмарафону.

Він наголосив, що під Куп’янськ ворог завів десантно-штурмові підрозділи, посилені танковими частинами. Вони діють за підтримки авіації та артилерії.

“Усі штурми, всі спроби покращити своє тактичне положення – чи там, де, наприклад, наші підрозділи намагаються витісняти ворога, на цих ділянках ворог також активно застосовує авіацію. Ми бачимо навіть протягом останніх тижнів по зведеннях, що щодоби відбувається понад 50 авіаційних обстрілів, в окремі дні навіть понад 80”, – навів дані нацгвардієць.

За його словами, противник постійно намагається штурмувати позиції захисників України. Окупанти при цьому переслідують кілька цілей.

“Противник намагається розширити свій фронт наступу та покращити своє тактичне становище. Зокрема, вийти на вигідні географічні ділянки – висоти та природні бар’єри – такі, як річки, – зазначив Музичук. – Усе це спрямоване для того, звичайно, щоб відтягувати резерви українських сил на цей напрямок. І однією з цілей ворога на цьому напрямку – Куп’янському – може бути безпосередньо вихід до Куп’янська”.