Обязательная эвакуация на Купянщине: на опасных территориях -12 тыс жителей

Крайнюю неделю в Купянском районе наблюдаются мощные обстрелы со стороны РФ. Поэтому и приняли решение об обязательной эвакуации.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.

«Наша задача предупредить и дать механизм людям сохранить свою жизнь, уехать на безопасные территории и не подвергаться опасным обстрелам. Таким образом, люди могут выехать либо в город Харьков, либо к родственникам, либо на другие территории, где будут их размещать и где будут предоставлены все необходимые услуги: оформление ВПЛ, медицинские услуги, финансовая поддержка со стороны международных организаций. Есть общежития в городе Харьков, готовые принимать, есть определенные условия. Мы еще дополнительно работаем с другими областями», – отметил Канашевич.

Он также заявил, что сейчас на территориях, которые подпадают под обязательную эвакуацию, проживают примерно 12 тыс человек, из них 600 – дети. Кроме этого сейчас рассматривают вопрос о принудительной эвакуации детей из опасных населенных пунктов Купянщины.

«Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос, смотрим на развитие ситуации, вероятность того, что такое решение будет принято — оно достаточно высокое», — добавил Канашевич.