Обязательная эвакуация на Купянщине: на опасных территориях -12 тыс жителей
Крайнюю неделю в Купянском районе наблюдаются мощные обстрелы со стороны РФ. Поэтому и приняли решение об обязательной эвакуации.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.
«Наша задача предупредить и дать механизм людям сохранить свою жизнь, уехать на безопасные территории и не подвергаться опасным обстрелам. Таким образом, люди могут выехать либо в город Харьков, либо к родственникам, либо на другие территории, где будут их размещать и где будут предоставлены все необходимые услуги: оформление ВПЛ, медицинские услуги, финансовая поддержка со стороны международных организаций. Есть общежития в городе Харьков, готовые принимать, есть определенные условия. Мы еще дополнительно работаем с другими областями», – отметил Канашевич.
Он также заявил, что сейчас на территориях, которые подпадают под обязательную эвакуацию, проживают примерно 12 тыс человек, из них 600 – дети. Кроме этого сейчас рассматривают вопрос о принудительной эвакуации детей из опасных населенных пунктов Купянщины.
«Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос, смотрим на развитие ситуации, вероятность того, что такое решение будет принято — оно достаточно высокое», — добавил Канашевич.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 14:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайнюю неделю в Купянском районе наблюдаются мощные обстрелы со стороны РФ. Поэтому и приняли решение об обязательной эвакуации.".