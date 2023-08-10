Live
  • Чт 10.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.12
    • 🔴

Обязательная эвакуация на Купянщине: на опасных территориях -12 тыс жителей

Общество 14:03   10.08.2023
Виктория Яковенко
Обязательная эвакуация на Купянщине: на опасных территориях -12 тыс жителей

Крайнюю неделю в Купянском районе наблюдаются мощные обстрелы со стороны РФ. Поэтому и приняли решение об обязательной эвакуации.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.

«Наша задача предупредить и дать механизм людям сохранить свою жизнь, уехать на безопасные территории и не подвергаться опасным обстрелам. Таким образом, люди могут выехать либо в город Харьков, либо к родственникам, либо на другие территории, где будут их размещать и где будут предоставлены все необходимые услуги: оформление ВПЛ, медицинские услуги, финансовая поддержка со стороны международных организаций. Есть общежития в городе Харьков, готовые принимать, есть определенные условия. Мы еще дополнительно работаем с другими областями», – отметил Канашевич.

Он также заявил, что сейчас на территориях, которые подпадают под обязательную эвакуацию, проживают примерно 12 тыс человек, из них 600 – дети. Кроме этого сейчас рассматривают вопрос о принудительной эвакуации детей из опасных населенных пунктов Купянщины.

«Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос, смотрим на развитие ситуации, вероятность того, что такое решение будет принято — оно достаточно высокое», — добавил Канашевич.

Читайте также: Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении
В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении
10.08.2023, 11:22
Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций
Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций
10.08.2023, 13:15
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
09.08.2023, 23:19
В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников
В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников
10.08.2023, 09:18
После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов
После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов
09.08.2023, 17:54
Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
10.08.2023, 14:33

Новости по теме:

11:40
Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)
08:09
Три пожара возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС
07:17
Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся обстрелах и атаках врага на Харьковщине
21:22
Обязательная эвакуация 11 тысяч жителей Купянщины возможна из-за обострения
19:06
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обязательная эвакуация на Купянщине: на опасных территориях -12 тыс жителей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 14:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайнюю неделю в Купянском районе наблюдаются мощные обстрелы со стороны РФ. Поэтому и приняли решение об обязательной эвакуации.".