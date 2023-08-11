Ворог розширив лінію фронту, “сіра зона” значно збільшилася – Синєгубов

Штурмові загони армії РФ постійно проводять атаки на Куп’янському напрямку на Харківщині, але українські захисники стоять на своїх позиціях. При цьому “сіра зона” значно збільшилася, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постійно під обстрілами перебувають населені пункти на півночі, це Богодухівський та Харківський райони, а також на Куп’янському напрямку.

“Там ворог веде наступальні дії, постійно штурмуючи позиції наших військових. І продовжує терор місцевого населення, обстрілює керованими авіабомбами й, звичайно, що по цьому напрямку ми оголосили евакуацію”, – нагадав Синєгубов.

“Наші військові на своїх позиціях стоять, однак ворог значно розширив лінію фронту, оскільки постійно атакує саме штурмовими загонами. «Сіра зона», яка знаходиться фактично на лінії фронту, значно збільшилася. Від цього цивільне населення так само страждає”, – додав начальник ХОВА.