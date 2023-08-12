«Пошло не по плану», – Машовец о наступлении РФ на Купянском направлении

Армия РФ, не добившись успеха, решила «сместить акценты» с Лимана на Купянск, но и на этом участке фронта у оккупантов «ничего не выходит», сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

При этом Машовец отметил, что на Купянское направление враг стягивает дополнительные силы и средства, а также активизируется на ряде участков. Однако, как пишет военный обозреватель, «все безрезультативно».

«Широко разрекламированное роспропагандой наступление на Купянском направлении, похоже, пошло не по плану. Похоже, что Герасимову снова придется лично приехать на фронт и снова раздавать «трендюлей» личному составу. Иначе весь его гениальный план внезапного для ВСУ «выхода на реку Оскол» накроется», – написал Машовец.