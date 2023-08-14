Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников

Институт изучения войны (ISW) привел информацию о боях под Купянском за прошедшие сутки. Россияне приписывают себе успехи, однако Генштаб ВСУ не сообщает о продвижении врага.

«Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки к северо-востоку от н. п. Синьковка (9 км к северо-востоку от Купянска), к северу от н. п. Кисловка (20 км к юго-востоку от Купянска) и к юго-востоку от н. п. Андреевка (15 км к западу от Сватово)», — отметили аналитики ISW.

Российские официальные источники заявляли о наступлении в районе Ольшаны. Неофициально же так называемые «военкоры» и коллаборанты продолжают сообщать об успехах оккупантов — причем разные источники обнаруживают эти «успехи» на разных участках фронта.

«Бывший «министр внутренних дел» «Луганской народной республики (ЛНР)» Виталий Киселев заявил, что российские войска наступают в неустановленных районах на левом (восточном) берегу реки Оскол и находятся не более чем в пяти километрах от окраин Купянска в неустановленных районах», — отметили в Институте изучения войны.

Также россияне сообщали о наступательных действиях в районе Ивановки. В то же время сами захватчики сомневаются в перспективах своего наступления под Купянском.

«Российский блоггер заявил, что российские войска медленно продвигаются на Купянском направлении, но для прорыва украинской обороны потребуются подкрепления, которых у российского командования нет для направления на Купянское направление», — сообщили в ISW.

Ранее аналитики Института изучения войны неоднократно отмечали, что цель оккупантов под Купянском — отвлечь Силы обороны от контрнаступления на других участках фронта. А заявления об успехах, озвучиваемые пропагандистами оккупантов, преувеличены.