Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении армия РФ несколько продвинулась в районе Синьковки, но вынужденно остановилась. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец спрогнозировал, что ждет захватчиков дальше.

Машовец отметил, что на Купянском направлении оккупанты попытались «форсировать» наступление с севера в сторону Купянска.

«Где-то двое суток назад, введя на участке своей 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) дополнительно подразделение 1427-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТРВ), а именно 1843-й мотострелковый батальон, а также правее этой полосы подразделение 347-го мсп ТрВ, противник сумел продвинуться примерно на 1,5 км восточнее с. Синьковка. Но после нанесения огневого поражения по боевым порядкам своих передовых наступающих подразделений он был вынужден остановиться, упершись в опорные пункты ВСУ на высотах северо-восточнее села Петропавловка», — сообщил военный обозреватель.

По его информации, повторная попытка врага атаковать со стороны села Первомайское закончилась безрезультатно.

При этом армия РФ продолжает усиливать свои подразделения на Купянском направлении. Однако состав войск здесь весьма «специфический».

«Что бросается в глаза? Правильно… Очень невысокое количество боевых бронированных машин (БМП\БТР\бронеавтомобили), как на такую ораву «мотострелковых» формирований… К тому же, их основное количество сосредоточено в передовых частях и подразделениях ГВ «Запад». Поэтому, по-моему, использование термина «мотострелковый» во многих случаях, относительно ГВ «Запад», несколько «притянуто за уши»… В лучшем случае, речь может идти о грузовиках, а то и, о «подручном (реквизированном) транспорте»… А куда, собственно, делись ББМ-ки, спросите вы? Все просто: их следует искать на Юге… Так сказать, «в степях Приазовья и Херсонщины», — отметил Машовец.

Если БМП и БТРы у врага под Купянском оказались в дефиците, то с артиллерией — совершенно иная ситуация.

«Все пять артиллерийских «штатных» бригад группировки «Запад» развернуты здесь почти в полном составе (одна окружная «большой мощности» + три армейских и одна корпусная). Это кроме собственных арт-средств дивизий, бригад и полков, также развернутых на этом направлении. Поэтому ничего удивительного в том, что противник здесь достаточно активно «пользует» свою артиллерию. Он, очевидно, к этому готовился, как в плане «материальной части», так и в плане боеприпасов. Причем, насколько я понимаю, их основные запасы противник держит на собственной сопредельной территории, непосредственно в оперативном тылу войск, действующих на Купянском направлении, оперирует исключительно рассредоточенными небольшими складами и пунктами текущего «довольствия», чтобы избежать (или лучше сказать, существенно снизить) вероятность их уничтожения\поражения украинскими высокоточными средствами типа M142 HIMARS», — проинформировал обозреватель.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Машовец подчеркнул: командование противника не отказалось от плана выйти на ближайшие подступы к Купянску — как минимум к Купянску-Узловому. Также продолжает просматриваться намерение врага действовать тут двумя группировками.

«Уже сейчас это достаточно очевидно — одна (условно «северная» группа, действующая с севера вдоль р. Оскол) сформирована из войск 6-й ОВА, другая (условно «южная») из состава 1-й гв. ТА и 11-го АК, действует с юго-восточного направления, — пояснил Машовец. — Кроме этого, следует иметь в виду и то, что противник на этом направлении пока не ввел в бой свои главные силы — 2-ю мсд, 4-ю и 47-ю тд… В этом смысле можем констатировать, что «пробуют наступать только отдельные части и подразделения обеих «ударных» группировок».

При этом военный обозреватель отметил, что сопротивление оккупантам на этом направлении оказывают опытные части Сил обороны.

«С украинской стороны здесь развернут также целый ряд достаточно опытных и закаленных частей и соединений (конечно, уточнять, какие именно и где именно, я не буду), но подчеркну… противника здесь не ждет «неспешная прогулка с приятным сюрпризом в конце». Скорее, наоборот», — спрогнозировал Машовец.