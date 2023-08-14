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ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр

Происшествия 09:58   14.08.2023
Оксана Горун
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр Фото: скрин

За прошедшую неделю-полторы ВСУ ослабили наступательный потенциал оккупантов на Купянском направлении,  а количество обстрелов снизилось.

Об этом сообщила в эфире нацмарафона замминистра обороны Анна Маляр.

«Прошедшую неделю и конец позапрошлой недели враг активизировался именно на Купянском и Лиманском направлении. И это была реакция врага на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении – по южному флангу. Противнику важно было отвлекать наши силы по другим направлениям и усложнять ситуацию таким образом, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении. За эти полторы недели такого наступления наши вооруженные силы ощутимо уничтожили мощности врага и на Лиманском, и на Купянском направлении», — заявила Маляр.

Она отметила, что количество обстрелов на этих направлениях на прошедшей неделе снизилось. Однако это не говорит о том, что враг отступил от своих планов.

«Это говорит о том, что мы ощутимо ослабили его наступательный потенциал. Но они собираются с силами, перегруппировываются, подтягивают новую технику, новых людей, чтобы пробовать наступать дальше и усложнять ситуацию на этих направлениях дальше», — подчеркнула замминистра обороны.

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Она отметила, что цель противника остается неизменной: выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также вернуть в Харьковской области те территории, которые они потеряли осенью прошлого года.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю-полторы ВСУ ослабили наступательный потенциал оккупантов на Купянском направлении,  а количество обстрелов снизилось".