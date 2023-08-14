ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
За прошедшую неделю-полторы ВСУ ослабили наступательный потенциал оккупантов на Купянском направлении, а количество обстрелов снизилось.
Об этом сообщила в эфире нацмарафона замминистра обороны Анна Маляр.
«Прошедшую неделю и конец позапрошлой недели враг активизировался именно на Купянском и Лиманском направлении. И это была реакция врага на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении – по южному флангу. Противнику важно было отвлекать наши силы по другим направлениям и усложнять ситуацию таким образом, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении. За эти полторы недели такого наступления наши вооруженные силы ощутимо уничтожили мощности врага и на Лиманском, и на Купянском направлении», — заявила Маляр.
Она отметила, что количество обстрелов на этих направлениях на прошедшей неделе снизилось. Однако это не говорит о том, что враг отступил от своих планов.
«Это говорит о том, что мы ощутимо ослабили его наступательный потенциал. Но они собираются с силами, перегруппировываются, подтягивают новую технику, новых людей, чтобы пробовать наступать дальше и усложнять ситуацию на этих направлениях дальше», — подчеркнула замминистра обороны.
Читайте также: Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Она отметила, что цель противника остается неизменной: выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также вернуть в Харьковской области те территории, которые они потеряли осенью прошлого года.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю-полторы ВСУ ослабили наступательный потенциал оккупантов на Купянском направлении, а количество обстрелов снизилось".