Куп’янськ – останній шанс для окупантів – Коваленко

Російське командування, схоже, вирішило із Куп’янська зробити другий Бахмут. По-перше, їм потрібна бодай якась видимість руху вперед. По-друге, вони намагаються відтягнути ресурси СОУ з півдня на Схід, щоб зменшився тиск на оборону, що в них тріщить по швах. А тому – Куп’янськ останній шанс.