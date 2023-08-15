Куп’янськ – останній шанс для окупантів – Коваленко
Російське командування, схоже, вирішило із Куп’янська зробити другий Бахмут. По-перше, їм потрібна бодай якась видимість руху вперед. По-друге, вони намагаються відтягнути ресурси СОУ з півдня на Схід, щоб зменшився тиск на оборону, що в них тріщить по швах. А тому – Куп’янськ останній шанс.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 12:08;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське командування, схоже, вирішило із Куп’янська зробити другий Бахмут. По-перше, їм потрібна бодай якась видимість руху вперед. По-друге, вони намагаються…".