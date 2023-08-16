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У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку

Події 10:38   16.08.2023
Оксана Горун
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Вадим Скібіцький заявив, що дії РФ під Куп’янськом не мають стратегічного характеру.

“Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни”, – зазначили в телеграмі ГУР.

Розвідники послалися на коментар, який дав Скібіцький виданню Financial Times.

Так, за його словами, після півторарічної широкомасштабної  агресії Москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адміністративні кордони Донецької області. Але нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії.

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“Операції, які здійснює росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади”, – зазначив Вадим Скібіцький.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Вадим Скібіцький заявив, що дії РФ під Куп’янськом не мають стратегічного характеру".