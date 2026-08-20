Ни на метр за три месяца: командир TERRA о ситуации вокруг Боровой (видео)

Несмотря на около 15 штурмов в сутки и постоянные попытки россиян форсировать реку Оскол, Боровское направление в Харьковской области остается под полным контролем Сил обороны — за последние три месяца противник не продвинулся там ни на метр, заверил в эфире национального телемарафона командир группы TERRA в составе 3-го армейского корпуса ВСУ Николай Волохов.

По его словам, успешно держать оборону на 150-километровой линии помогают отсутствие проблемных «стыков» между подразделениями и природные барьеры.

«За последние три месяца враг не продвинулся ни на метр вперед, а на некоторых участках удалось их выбить, расширив «серую зону», и даже удавалось иногда немного двигаться вперед. Как это все выглядит? Боровая находится на реке Оскол. Это такое огромное природное препятствие, украинской природой созданная стена, которую россияне не могут перейти», — пояснил Волохов.

Видео: национальный телемарафон

Военный рассказал, что оккупанты передвигаются по полям и лесополосам по одному-два человека. Когда им удается накопить группу из четырех-пяти человек, они пытаются форсировать Оскол или обойти украинские позиции, чтобы двигаться дальше в сторону Изюма и Харькова.

Главным секретом эффективного отпора Волохов назвал работу украинских аэроразведчиков и операторов БпЛА, которые уничтожают российскую пехоту еще на этапе выдвижения, обходя даже самые сильные системы РЭБ противника за счет постоянной модификации дронов.

«Поэтому резюмирую: Боровая находится под контролем Сил обороны, у врага в последнее время там никаких успехов нет», — подчеркнул командир группы TERRA.