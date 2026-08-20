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Ні на метр за три місяці: командир TERRA про ситуацію навколо Борової (відео)

Записано 20:09   20.08.2026
Олена Нагорна
Ні на метр за три місяці: командир TERRA про ситуацію навколо Борової (відео)

Попри близько 15 штурмів на добу та постійні спроби росіян форсувати річку Оскіл, Борівський напрямок на Харківщині залишається під повним контролем Сил оборони — за останні три місяці супротивник не просунувся там ні на метр, запевнив в етері національного телемарафону командир групи TERRA у складі 3-го армійського корпусу ЗСУ Микола Волохов.

За його словами, успішно тримати оборону на 150-кілометровій лінії допомагають відсутність проблемних «стиків» між підрозділами та природні бар’єри.

«За останні три місяці ворог не просунувся ні на метр вперед, а на деяких ділянках вдалося їх вибити, розширивши “сіру зону”, і навіть вдавалося іноді трошки рухатися вперед. Який вигляд це все має? Борова знаходиться на річці Оскіл. Це така величезна природна перепона, українською природою створена стіна, яку росіяни не можуть перейти», — пояснив Волохов.

Відео: національний телемарафон

Військовий розповів, що окупанти пересуваються полями та лісосмугами по одному-двох. Коли їм вдається накопичити групу з чотирьох-п’яти осіб, вони намагаються форсувати Оскіл або обійти українські позиції, щоб рухатися далі в бік Ізюма та Харкова.

Головним секретом ефективної відсічі Волохов назвав роботу українських аеророзвідників та операторів БпЛА, які знищують російську піхоту ще на етапі висування, обходячи навіть найсильніші системи РЕБ супротивника за рахунок постійної модифікації дронів.

«Тому резюмую: Борова знаходиться під контролем Сил оборони, у ворога останнім часом там жодних успіхів немає», — підкреслив командир групи TERRA.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Несмотря на около 15 штурмов в сутки и постоянные попытки россиян форсировать реку Оскол, Боровское направление в Харьковской области остается под полным контролем Сил обороны.".