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ISW — о ситуации под Купянском: подтвержденного продвижения РФ нет

Мир 08:22   17.08.2023
Оксана Горун
ISW — о ситуации под Купянском: подтвержденного продвижения РФ нет Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, несмотря на заявления отдельных российских пропагандистов, подтвержденных геолокацией данных о каком-либо продвижении оккупантов под Купянском за минувшие сутки нет.

«Российские войска 16 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово, но подтвержденных продвижений не предпринимали. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвигались в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) с севера, хотя визуального подтверждения этому утверждению ISW не наблюдал. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции юго-восточнее н. п. Ольшана (15 км к северо-востоку от Купянска), вблизи н. п. Синьковка и восточнее н. п. Петропавловка (7 км к востоку от Купянска)», — проинформировали в ISW.

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Напомним, украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец 16 августа сообщил, что армия РФ вновь активизировались вблизи поселка Боровая. По мнению аналитика, таким образом враг хочет сохранить «свой плацдарм» на реке Черный Жеребец.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, несмотря на заявления отдельных российских пропагандистов, подтвержденных геолокацией данных о каком-либо продвижении оккупантов под Купянском за минувшие сутки нет".