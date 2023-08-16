Россияне штурмуют Купянское направление отрядами из заключенных – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Харьковщину из-за осложнений обстановки на Купянском направлении, сообщает Military Media Center.

Большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, отметил Сырский.

«Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно из узников, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель заблокировать, а затем и захватить Купянск», — пояснил генерал-полковник.

По результатам работы с командирами на этом направлении военные приняли ряд важных решений, обеспечивающих оборону направления.