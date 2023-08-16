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Россияне штурмуют Купянское направление отрядами из заключенных – Сырский

Происшествия 17:21   16.08.2023
Оксана Якушко
Россияне штурмуют Купянское направление отрядами из заключенных – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Харьковщину из-за осложнений обстановки на Купянском направлении, сообщает Military Media Center.

Большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, отметил Сырский.

«Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно из узников, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель заблокировать, а затем и захватить Купянск», — пояснил генерал-полковник.

По результатам работы с командирами на этом направлении военные приняли ряд важных решений, обеспечивающих оборону направления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Харьковщину из-за осложнений обстановки на Купянском направлении, сообщает Military Media Center.".