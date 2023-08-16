Росіяни штурмують Куп’янський напрямок загонами з в’язнів – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Харківщину через ускладнення обстановки на Куп’янському напрямку, повідомляє Military Media Center.

Більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста, зазначив Сирський.

«Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська», – пояснив генерал-полковник.

За результатами роботи з командирами на цьому напрямку військові прийняли ряд важливих рішень, які забезпечать оборону напрямку.