Росіяни штурмують Куп’янський напрямок загонами з в’язнів – Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Харківщину через ускладнення обстановки на Куп’янському напрямку, повідомляє Military Media Center.
Більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста, зазначив Сирський.
«Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська», – пояснив генерал-полковник.
За результатами роботи з командирами на цьому напрямку військові прийняли ряд важливих рішень, які забезпечать оборону напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Харківщину через ускладнення обстановки на Куп’янському напрямку, повідомляє Military Media Center. ".