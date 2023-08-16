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Росіяни штурмують Куп’янський напрямок загонами з в’язнів – Сирський

Події 17:21   16.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни штурмують Куп’янський напрямок загонами з в’язнів – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Харківщину через ускладнення обстановки на Куп’янському напрямку, повідомляє Military Media Center. 

Більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста, зазначив Сирський.

«Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська», – пояснив генерал-полковник.

За результатами роботи з командирами на цьому напрямку військові прийняли ряд важливих рішень, які забезпечать оборону напрямку.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Харківщину через ускладнення обстановки на Куп’янському напрямку, повідомляє Military Media Center. ".