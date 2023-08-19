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У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині

Події 09:53   19.08.2023
Оксана Горун
У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині

Армія РФ йде в бій у районі Синьківки та Іванівки Куп’янського району. Подробиці щодо подій розповів заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

“Ворог концентрує зараз головні свої наступальні спроможності на цьому (Куп’янському – Ред.) напрямку. Масово використовує артилерію та авіацію. За цю добу 603 рази обстрілював наші позиції з усіх видів артилерії  – як ствольної, так і реактивної. Здійснив вісім авіа нальотів штурмової авіації. Також відбулося п’ять атак на Синьківку та Іванівку Куп’янського району”, – зазначив Череватий в етері нацмарафону.

Він повідомив, що окупанти в атаках на Куп’янському напрямку зазнають суттєвих втрат.

Під час відбиття  атак 36 окупантів знищено, 57 отримали поранення, п’ять потрапили до полону, також знищено два танки Т-72, три БМП, БТР-80, дві бойові ремонтно-евакуаційні машини, одна гаубиця “Мста-Б”, два міномети, безпілотник, три польові склади боєприпасів і два ворожих бліндажі“, — перерахував Череватий.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 09:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ йде в бій у районі Синьківки та Іванівки Куп’янського району. Подробиці щодо подій розповів заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий".