Что с воздухом в городах Харьковщины после выброса аммиака: оперативные данные

В выходные, 10 и 11 июня, а также утром 12 июня в городе Купянск Харьковской области содержание аммиака в воздухе не превышало предельно допустимую концентрацию.

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней, который ежедневно контролирует состояние воздуха после разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе.

«Также в течение выходных дней проводились лабораторные исследования проб атмосферного воздуха в городах Балаклея и Изюм. Превышений содержания аммиака не обнаружено», — добавляют специалисты.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате российского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По данным ХОВА, утечка наблюдалась на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака. Вечером 6 июня военные РФ второй раз обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего было зафиксировано шесть «прилетов».