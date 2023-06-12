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Что с воздухом в городах Харьковщины после выброса аммиака: оперативные данные

Происшествия 19:48   12.06.2023
Елена Нагорная
Что с воздухом в городах Харьковщины после выброса аммиака: оперативные данные

В выходные, 10 и 11 июня, а также утром 12 июня в городе Купянск Харьковской области содержание аммиака в воздухе не превышало предельно допустимую концентрацию.

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней, который ежедневно контролирует состояние воздуха после разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе.

«Также в течение выходных дней проводились лабораторные исследования проб атмосферного воздуха в городах Балаклея и Изюм. Превышений содержания аммиака не обнаружено», — добавляют специалисты.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате российского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По данным ХОВА, утечка наблюдалась на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака. Вечером 6 июня военные РФ второй раз обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего было зафиксировано шесть «прилетов».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные, 10 и 11 июня, а также утром 12 июня в городе Купянск Харьковской области содержание аммиака в воздухе не превышало предельно допустимую концентрацию.".