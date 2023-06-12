Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація

У вихідні, 10 та 11 червня, а також зранку 12 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, який щоденно контролює стан повітря після розгерметизації аміакопроводу у Куп’янському районі.

“Також протягом вихідних днів проводилися лабораторні дослідження проб атмосферного повітря в містах Балаклія та Ізюм. Перевищень вмісту аміаку не виявлено”, – додають фахівці.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку. Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».