Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація

Події 19:48   12.06.2023
Олена Нагорна
Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація

У вихідні, 10 та 11 червня, а також зранку 12 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, який щоденно контролює стан повітря після розгерметизації аміакопроводу у Куп’янському районі.

“Також протягом вихідних днів проводилися лабораторні дослідження проб атмосферного повітря в містах Балаклія та Ізюм. Перевищень вмісту аміаку не виявлено”, – додають фахівці.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку. Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».

Читайте також: Винна РФ, але це наслідки війни – Зеленський про удар по аміакопроводу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація
Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація
12.06.2023
Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла
Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла
12.06.2023
Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб
Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб
12.06.2023
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
12.06.2023
Робота є: на Харківщині оголошено набір у патрульну поліцію
Робота є: на Харківщині оголошено набір у патрульну поліцію
23.01.2023

Новини за темою:

19:48
Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація
19:29
Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб
19:03
Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)
18:49
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
18:27
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 10 та 11 червня, а також зранку 12 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.".