Винна РФ, але це наслідки війни – Зеленський про удар по аміакопроводу

У Куп’янському районі Харківської області російські військові пошкодили аміакопровід у “сірій зоні” під час бойових дій, тоді як в окупованій Новій Каховці вони навмисне підірвали ГЕС, наголосив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

“Одна історія, коли у вас немає доказів підриву і коли зрозуміло, що там іде війна, і там є «сіра зона», і «в сірій зоні» реально могла спрацювати та чи інша зброя – скоріше за все, артилерія. Це одна історія, коли це наслідки війни. Так, винна Російська Федерація, але це наслідки війни”, – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що зараз наші люди у безпеці, хоча все готове до термінових евакуацій, якщо виникне така потреба.

“Там три невеличкі села, нам зрозуміла кількість людей, які там проживають. Це та частина Харківської області, тих сіл, які деокуповані. В одному селі 11 сімей, в іншому 30-40. Приблизно ось такий розмір. Це ті сімʼї, які не хотіли виїжджати, не хотіли ще до підриву аміакопроводу. Це частина того аміаку, про який всі говорять. Але ви бачите, як питання вирішується. Усі думають, що робити з аміаком, щоб весь світ не постраждав. А просто щось «прилетіло» з Росії й все. Дуже важливо, що точка входу знаходиться на території, де знаходяться вони. Тобто це “сіра зона”, – сказав Зеленський.

Президент визнав, що Україна може відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса, який не працює з 24 лютого 2022 року.

“У цілому, якщо говорити про аміак, якби ви запитали мене, чи можемо відновити цю роботу, то так, ми розуміємо, так. Якщо це буде потрібно — так”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. Витік стався на ділянці довжиною 2,3 кілометра. Сьогодні в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що не виключає повторних ударів по аміакопроводу.