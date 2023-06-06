Виновата РФ, но это последствия войны — Зеленский об ударе по аммиакопроводу

В Купянском районе Харьковской области российские военные повредили аммиакопровод в «серой зоне» в ходе боевых действий, в то время как в оккупированной Новой Каховке они умышленно взорвали ГЭС, подчеркнул президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Одна история, когда у вас нет доказательств подрыва и когда понятно, что там идет война, и там есть «серая зона», и «в серой зоне» реально могло сработать то или иное оружие — скорее всего, артиллерия. Это одна история, когда это последствия войны. Да, виновата Российская Федерация, но это последствия войны», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что сейчас наши люди в безопасности, хотя все готово к срочным эвакуациям, если возникнет такая необходимость.

«Там три небольших села, нам понятно количество людей, которые там проживают. Это та часть Харьковской области, тех сел, которые деоккупированы. В одном селе 11 семей, в другом 30-40. Примерно вот такой размер. Это те семьи, которые не хотели выезжать, не хотели еще до подрыва аммиакопровода. Это часть того аммиака, о котором все говорят. Но вы видите, как вопрос решается. Все думают, что делать с аммиаком, чтобы весь мир не пострадал. А просто что-то «прилетело» из России и все. Очень важно, что точка входа находится на территории, где находятся они. То есть, это «серая зона», — сказал Зеленский.

Президент признал, что Украина может возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, который не функционирует с 24 февраля 2022 года.

«В целом, если говорить об аммиаке, если бы вы спросили меня, можем ли возобновить эту работу, то да, мы понимаем, да. Если это будет нужно — да», — сказал Зеленский.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. Утечка произошла на участке протяженностью 2,3 километра. Сегодня в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов говорил, что не исключает повторных ударов по аммиакопроводу.