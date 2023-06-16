«Граница держится надежно» — ХОВА о попытках проникновения ДРГ на Харьковщину

В последнее время враг ежесуточно привлекает свои ДРГ и пытается попасть по аммиакопроводу на Харьковщины.

Об обстановке в регионе в эфире нацмарафона рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

«Враг действительно ежесуточно в последнее время пытается попасть в аммиакопровод и привлекает диверсионные группы, которые не могут пересечь границу, они обезвреживаются нашими войсками прямо у границы. Ситуация вдоль границы контролируется. Ни единого сантиметра территории Харьковщины не уступилось. Граница держится надежно, никакие группы не проходят», – уточнил Иванов.

Он также рассказал, что больше попаданий по аммиакопроводу в Купянском районе нет. Выбросы аммиака в воздухе не зафиксированы.