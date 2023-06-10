На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила про поранення 54-річного чоловіка внаслідок атаки “Шахедами”. За інформацією прокурорів, усього поранення отримали дві особи, одна загинула.

“За даними слідства, 10 червня приблизно о 3:00 російські військові атакували БПЛА “Shahed” Куп’янський район. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Загинув 29-річний чоловік. 39-річний та 54-річний чоловіки отримали поранення“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також ворог бив “Шахедами” по Богодухівському району. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Поранені через “звичайні” обстріли є у Вовчанську та Гороховатці Ізюмського району. Постраждали чоловіки 63 та 47 років відповідно.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про загиблого та пораненого через атаку БПЛА.

На місці працювали слідчі та експерти, кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.