На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила про поранення 54-річного чоловіка внаслідок атаки “Шахедами”. За інформацією прокурорів, усього поранення отримали дві особи, одна загинула.
“За даними слідства, 10 червня приблизно о 3:00 російські військові атакували БПЛА “Shahed” Куп’янський район. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Загинув 29-річний чоловік. 39-річний та 54-річний чоловіки отримали поранення“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також ворог бив “Шахедами” по Богодухівському району. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури.
Поранені через “звичайні” обстріли є у Вовчанську та Гороховатці Ізюмського району. Постраждали чоловіки 63 та 47 років відповідно.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про загиблого та пораненого через атаку БПЛА.
На місці працювали слідчі та експерти, кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про поранення 54-річного чоловіка внаслідок атаки “Шахедами”. За інформацією прокурорів, усього поранення отримали дві особи, одна загинула".