На Харьковщине — еще один раненый из-за удара «Шахедами» (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила о ранении 54-летнего мужчина в результате атаки «Шахедами». По информации прокуроров, всего ранения получили два человека, один погиб.

«По данным следствия, 10 июня примерно в 3:00 российские военные атаковали БПЛА «Shahed» Купянский район. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек. Погиб 29-летний мужчина. 39-летний и 54-летний мужчины получили ранения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также враг бил «Шахедами» по Богодуховскому району. Там повреждены объекты инфраструктуры.

Раненые из-за «обычных» обстрелов есть в Волчанске и Гороховатке Изюмского района. Пострадали мужчины 63 и 47 лет соответственно.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о погибшем и раненом из-за атаки БПЛА.

На месте работали следователи и эксперты, уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.