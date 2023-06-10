На Харьковщине — еще один раненый из-за удара «Шахедами» (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила о ранении 54-летнего мужчина в результате атаки «Шахедами». По информации прокуроров, всего ранения получили два человека, один погиб.
«По данным следствия, 10 июня примерно в 3:00 российские военные атаковали БПЛА «Shahed» Купянский район. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек. Погиб 29-летний мужчина. 39-летний и 54-летний мужчины получили ранения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также враг бил «Шахедами» по Богодуховскому району. Там повреждены объекты инфраструктуры.
Раненые из-за «обычных» обстрелов есть в Волчанске и Гороховатке Изюмского района. Пострадали мужчины 63 и 47 лет соответственно.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о погибшем и раненом из-за атаки БПЛА.
На месте работали следователи и эксперты, уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о ранении 54-летнего мужчина в результате атаки «Шахедами». По информации прокуроров, всего ранения получили два человека, один погиб".