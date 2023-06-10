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На Харьковщине — еще один раненый из-за удара «Шахедами» (фото)

Происшествия 10:32   10.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — еще один раненый из-за удара «Шахедами» (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила о ранении 54-летнего мужчина в результате атаки «Шахедами». По информации прокуроров, всего ранения получили два человека, один погиб.

«По данным следствия, 10 июня примерно в 3:00 российские военные атаковали БПЛА «Shahed» Купянский район. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек. Погиб 29-летний мужчина. 39-летний и 54-летний мужчины получили ранения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также враг бил «Шахедами» по Богодуховскому району. Там повреждены объекты инфраструктуры.

Раненые из-за «обычных» обстрелов есть в Волчанске и Гороховатке Изюмского района. Пострадали мужчины 63 и 47 лет соответственно.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о погибшем и раненом из-за атаки БПЛА.

    На месте работали следователи и эксперты, уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.

    Последствия ночной атаки "Шахедами" по Харьковщине 10 июня 2023

    Последствия ночной атаки "Шахедами" по Харьковщине 10 июня 2023 2

    Последствия ночной атаки "Шахедами" по Харьковщине 10 июня 2023 4

    Последствия ночной атаки "Шахедами" по Харьковщине 10 июня 2023 5

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о ранении 54-летнего мужчина в результате атаки «Шахедами». По информации прокуроров, всего ранения получили два человека, один погиб".