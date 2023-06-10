Ночью враг атаковал Харьковщину беспилотниками. Синегубов сообщил о погибшем

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате ночной атаки в Харьковской области погиб 3о-летний мужчина. Еще три человека в области за сутки ранены.

«Ночью враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского района. Произошли пожары. Погиб мужчина 30 лет, получил ранение 39-летний мужчина», — написал начальник ХОВА в telegram.

По информации Синегубова, также ранены обстрелами 48-летний житель Гороховатки Изюмского района и 63-летний мужчина в Волчанске.

«По с. Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой «Калибр». Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших. В с. Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор», — дополнил Синегубов.