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Ночью враг атаковал Харьковщину беспилотниками. Синегубов сообщил о погибшем

Происшествия 09:07   10.06.2023
Оксана Горун
Ночью враг атаковал Харьковщину беспилотниками. Синегубов сообщил о погибшем Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате ночной атаки в Харьковской области погиб 3о-летний мужчина. Еще три человека в области за сутки ранены.

«Ночью враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского района. Произошли пожары. Погиб мужчина 30 лет, получил ранение 39-летний мужчина», — написал начальник ХОВА в telegram.

По информации Синегубова, также ранены обстрелами 48-летний житель Гороховатки Изюмского района и 63-летний мужчина в Волчанске.

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«По с. Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой «Калибр». Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших. В с. Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор», — дополнил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате ночной атаки в Харьковской области погиб 3о-летний мужчина. Еще три человека в области за сутки ранены".