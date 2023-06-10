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Из-за ночной атаки «Шахедами» и ракетами погибли три человека, еще 29 ранены

Происшествия 08:29   10.06.2023
Оксана Горун
Из-за ночной атаки «Шахедами» и ракетами погибли три человека, еще 29 ранены Фото: Суспільне

О последствиях ночной атаки сообщили спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Наибольший урон нанес удар «Шахедами» — их сбили над Одессой, но обломки повредили многоквартирный жилой дом.

«В небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожены восемь дронов-камикадзе и две ракеты врага. Обломки сбитого «Шахеда» попали в многоквартирный дом и повредили несколько построек поблизости. Погибли три человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина», — сообщил Братчук в telegram.

Также вражеская ракета ударила по побережью.

«От обломков и взрывной волны пострадали три человека», — отметил спикер Одесской ОВА.

Также ночью враг атаковал «Искандерами» и дронами Полтавщину.

«Во время ночной атаки в районе военного аэродрома «Миргород» враг применил баллистические и крылатые ракеты типа «Искандер», а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв», — сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены восемь частных домов и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также: Ночная атака по Украине и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночной атаки сообщили спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Наибольший урон нанес удар «Шахедами» — их сбили над Одессой, но обломки повредили многоквартирный жилой дом".