Из-за ночной атаки «Шахедами» и ракетами погибли три человека, еще 29 ранены

О последствиях ночной атаки сообщили спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Наибольший урон нанес удар «Шахедами» — их сбили над Одессой, но обломки повредили многоквартирный жилой дом.

«В небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожены восемь дронов-камикадзе и две ракеты врага. Обломки сбитого «Шахеда» попали в многоквартирный дом и повредили несколько построек поблизости. Погибли три человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина», — сообщил Братчук в telegram.

Также вражеская ракета ударила по побережью.

«От обломков и взрывной волны пострадали три человека», — отметил спикер Одесской ОВА.

Также ночью враг атаковал «Искандерами» и дронами Полтавщину.

«Во время ночной атаки в районе военного аэродрома «Миргород» враг применил баллистические и крылатые ракеты типа «Искандер», а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв», — сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены восемь частных домов и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.