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Через нічну атаку “Шахедами” та ракетами загинули троє людей, ще 29 поранені

Події 08:29   10.06.2023
Оксана Горун
Через нічну атаку “Шахедами” та ракетами загинули троє людей, ще 29 поранені Фото: Суспільне

Про наслідки нічної атаки повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Найбільших збитків завдав удар “Шахедами” – їх збили над Одесою, але уламки пошкодили багатоквартирний житловий будинок.

У небі над Одесою вночі Силами оборони знищено 8 дронів – камікадзе та 2 ракети ворога. Уламки збитого “шахеда” потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло 3 людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка“, – повідомив Братчук у телеграмі.

Також ворожа ракета вдарила по узбережжю.

“Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей”, – зазначив спікер Одеської ОВА.

Також уночі ворог атакував “Іскандерами” та дронами Полтавщину.

“Під час нічної атаки в районі військового аеродрому “Миргород” ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу “Іскандер”, а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв”, – повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будинків та чотири приватні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічної атаки повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Найбільших збитків завдав удар “Шахедами” – їх збили над Одесою, але уламки пошкодили багатоквартирний житловий будинок".