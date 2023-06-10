Через нічну атаку “Шахедами” та ракетами загинули троє людей, ще 29 поранені
Про наслідки нічної атаки повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Найбільших збитків завдав удар “Шахедами” – їх збили над Одесою, але уламки пошкодили багатоквартирний житловий будинок.
“У небі над Одесою вночі Силами оборони знищено 8 дронів – камікадзе та 2 ракети ворога. Уламки збитого “шахеда” потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло 3 людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка“, – повідомив Братчук у телеграмі.
Також ворожа ракета вдарила по узбережжю.
“Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей”, – зазначив спікер Одеської ОВА.
Також уночі ворог атакував “Іскандерами” та дронами Полтавщину.
“Під час нічної атаки в районі військового аеродрому “Миргород” ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу “Іскандер”, а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв”, – повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
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Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будинків та чотири приватні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічної атаки повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Найбільших збитків завдав удар “Шахедами” – їх збили над Одесою, але уламки пошкодили багатоквартирний житловий будинок".