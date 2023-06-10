Нічна атака по Україні та авіаудари на Харківщині: зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вночі ворог здійснив атаку, на Харківщині під авіаударами опинилися три населені пункти, ще близько 30 обстріляли з мінометів та артилерії.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Наразі відомо про падіння уламків збитого “Шахеда” в Одесі. Там пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформацію опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На Харківщині повітряна тривога тривала з 22:51 до 03:49. Про вибухи, які було б чути в обласному центрі, не повідомляли. Водночас за добу ворог завдав трьох авіаударів – по Бударках на Півночі та Котлярівці й Стельмахівці на Куп’янському напрямку.

“Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – повідомили у ГШ.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні вісім ракетних та 74 авіаційних удари, а також здійснила 62 обстріли з РСЗВ. На фронті сталося 34 бойові зіткнення.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.