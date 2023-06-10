Ночная атака по Украине и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба

Генштаб ВСУ подтвердил, что ночью враг осуществил атаку, на Харьковщине под авиаударами оказались три населенных пункта, еще около 30 обстреляли из минометов и артиллерии.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

На данный момент известно о падении обломков сбитого «Шахеда» в Одессе. Там поврежден многоэтажный жилой дом. Информацию опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

На Харьковщине воздушная тревога длилась с 22:51 до 03:49. О взрывах, которые были бы слышны в областном центре, не сообщали. В то же время за сутки враг нанес три авиаудара — по Бударкам на Севере и по Котляровке и Стельмаховке на Купянском направлении.

«Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Дмитровка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в ГШ.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине восемь ракетных и 74 авиационных удара, а также произвела 62 обстрела из РСЗО. На фронте произошло 34 боевых столкновения.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений противника на огневых позициях», — перечислили в утренней сводке Генштаба.