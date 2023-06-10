Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок нічної атаки на Харківщині загинув 30-річний чоловік. Ще троє людей в області за добу поранено.

“Вночі ворог завдав атаки, використавши понад 10 БПЛА, на території Богодухівського та Куп’янського районів. Відбулися пожежі. Загинув чоловік 30 років, отримав поранення 39-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

За інформацією Синєгубова, також поранено обстрілами 48-річного мешканця Гороховатки Ізюмського району та 63-річного чоловіка у Вовчанську.

“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано попадання в землю. Без масштабних руйнувань і постраждалих. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор”, – доповнив Синєгубов.