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Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого

Події 09:07   10.06.2023
Оксана Горун
Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок нічної атаки на Харківщині загинув 30-річний чоловік. Ще троє людей в області за добу поранено.

“Вночі ворог завдав атаки, використавши понад 10 БПЛА, на території Богодухівського та Куп’янського районів. Відбулися пожежі. Загинув чоловік 30 років, отримав поранення 39-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

За інформацією Синєгубова, також поранено обстрілами 48-річного мешканця Гороховатки Ізюмського району та 63-річного чоловіка у Вовчанську.

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“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано попадання в землю. Без масштабних руйнувань і постраждалих. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор”, – доповнив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок нічної атаки на Харківщині загинув 30-річний чоловік. Ще троє людей в області за добу поранено".