Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок нічної атаки на Харківщині загинув 30-річний чоловік. Ще троє людей в області за добу поранено.
“Вночі ворог завдав атаки, використавши понад 10 БПЛА, на території Богодухівського та Куп’янського районів. Відбулися пожежі. Загинув чоловік 30 років, отримав поранення 39-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.
За інформацією Синєгубова, також поранено обстрілами 48-річного мешканця Гороховатки Ізюмського району та 63-річного чоловіка у Вовчанську.
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“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано попадання в землю. Без масштабних руйнувань і постраждалих. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор”, – доповнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок нічної атаки на Харківщині загинув 30-річний чоловік. Ще троє людей в області за добу поранено".